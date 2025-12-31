Με έντονα χειμωνιάτικο σκηνικό θα αποχαιρετήσει η Ελλάδα το 2025, καθώς η ψυχρή εισβολή express φέρνει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ο καιρός την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα θυμίζει «βαρύ χειμώνα», με το κρύο να κορυφώνεται την αλλαγή του χρόνου, πριν δώσει τη θέση του σε θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, που σε ορισμένες περιοχές θα αγγίξει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ήπιες χιονοπτώσεις αναμένονται και στην Αττική, χωρίς όμως να δημιουργήσουν προβλήματα.

Στην Εύβοια ξεκίνησε ήδη ο χιονιάς. Αυτή την ώρα χιονίζει στα χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από Στενή προς Στρόπωνες, στην περιοχή του Άγιου και στη Σέττα του Δήμου Ερέτιας. Μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται από Στενή προς Στρόπωνες και δουλεύουν για το άνοιγμα των δρόμων.

Κολυδάς: Γρήγορη αποκλιμάκωση

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ψυχρή εισβολή θα αποκλιμακωθεί σύντομα.

«Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η σύντομη διάρκεια. Καθώς ο αυλώνας απομακρύνεται ανατολικότερα και η ροή εξομαλύνεται, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν πόλύ γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και μετά το μεσημέρι ο καιρός βελτιώνεται» αναφέρει.

🎯ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΤΟΥ ECMWF

Στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας διέρχεται ένας ρηχός αλλά ενεργός αυλώνας. Η διάταξη αυτή ευνοεί τη σύγκλιση και την ανύψωση των ψυχρών αερίων μαζών, χωρίς όμως να υπάρχει βαθύ ή οργανωμένο χαμηλό.… pic.twitter.com/UbNKK37AVG — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 30, 2025

Ο καιρός την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ασθενείς βροχές αναμένονται στην Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην Κρήτη.

Στα βορειότερα τμήματα περιμένουμε αίθριο καιρό, με λίγα χιόνια το πρωί στην Θράκη σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου. Παροδικές και ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές ημιορεινές περιοχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί κοντά στους 7 – 9 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, 10 – 13 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 16 στο νότιο Αιγαίο, με περαιτέρω πτώση προς την αλλαγή του έτους.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη, ισχυροί μέχρι το μεσημέρι στα 6 – 7 μποφόρ στο Αιγαίο, βαθμιαία θα υποχωρήσουν.

Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 9 βαθμούς μέχρι το μεσημέρι και θα πέσει κατακόρυφα στη συνέχεια, έως 2 βαθμούς το βράδυ. Βόρειοι οι άνεμοι 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ το πρωί, με περαιτέρω εξασθένηση το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 6 – 7 μποφόρ.