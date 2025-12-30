Ψυχρή εισβολή express σε λίγες ώρες φέρνει χειμωνιάτικες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά για απότομη αλλαγή του καιρού και κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας, ακόμη και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Οι πολικές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από τα βόρεια γεωγραφικά πλάτη φέρνουν τσουχτερό κρύο με πτώση έως και 10 βαθμούς Κελσίου για 48 περίπου ώρες, ενώ παγετός θα επικρατήσει στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα βόρεια ορεινά θα είναι ισχυρός, ανέφερε μιλώντας στο Mega η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρίγου.

Σε λίγες ώρες η ψυχρή εισβολή – Νέα στοιχεία από Meteo

Την πρόσκαιρη αλλά απότομη μεταβολή του καιρού καταγράφει με νεότερη πρόγνωσή του το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, η οποία όπως αναφέρει αναμένεται σε λίγες ώρες από το απόγευμα της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Πιο αναλυτικά:

– Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

– Τις βραδινές ώρες της Τρίτης 30/12 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

– Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

– Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας*) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

– Οι άνεμοι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες της Τρίτης και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

– Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 – 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.

Ωστόσο όπως επισημαίνει το Meteo η χρονική περίοδος από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 χαρακτηρίζεται από αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα (χαμηλή προγνωσιμότητα) για τη χώρα μας. Με απλά λόγια, μικρές διαφοροποιήσεις στις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές τόσο στην κατανομή των αερίων μαζών όσο και στα φαινόμενα (βροχή ή χιόνι), όπως αποτυπώνεται και στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble) των μεγαλύτερων παγκόσμιων προγνωστικών κέντρων.

Πότε και πού θα χιονίσει στην Αττική

Για «ψυχρή εισβολή express» έκανε λόγο σε ανάρτησή της και η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη επισημαίνοντας ότι οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Οι χιονοπτώσεις θα είναι γενικά περιορισμένες, ωστόσο τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια και στην Κρήτη, όπου τοπικά το χιόνι μπορεί να πέσει και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.

Παρότι ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση την Πρωτοχρονιά, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με το βράδυ της αλλαγής του χρόνου να αναμένεται το πιο ψυχρό έως τώρα.

Η Πρωτοχρονιά θα κυλήσει με έντονο κρύο σε όλη τη χώρα, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο χιονόπτωσης και σε περιοχές της Αττικής.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο μετεωρολόγος ς Γιάννης Καλλιάνος, κάνει λόγο για πιθανές παροδικές και τοπικές χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων από το βράδυ της Τετάρτης, ενώ προς τα μεσάνυχτα το χιόνι ενδέχεται να κατέβει έως και τα 250–300 μέτρα, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως περιοχές στους πρόποδες της Πεντέλης και της Πάρνηθας, καθώς και άλλα βόρεια και υπερβόρεια προάστια.

Βουτιά της θερμοκρασίας πάνω από 10°C

Για «σκανδιναβικό ψύχος – αστραπή στο φινάλε του 2025» κάνει λόγο και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τονίζοντας ότι οι ψυχρές αέριες μάζες από τη Σκανδιναβία θα προκαλέσουν ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη. Όπως σημειώνει, την Πρωτοχρονιά, με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες, θα επικρατήσει «ήλιος με δόντια»

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη αναφέρει ότι από σήμερα το βράδυ ενισχύεται ο βοριάς, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν στο Βόρειο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ ισχυρές ριπές θα σημειωθούν και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς χιονοπτώσεις, με γρήγορη βελτίωση στη συνέχεια, αλλά με θερμοκρασίες που σε περιοχές όπως η Φλώρινα και το Νευροκόπι δεν θα ξεπεράσουν το μηδέν όλη την ημέρα, δημιουργώντας συνθήκες ολικού παγετού.

Στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια, θα επικρατήσουν νεφώσεις με λίγες βροχές, χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, με το βασικό χαρακτηριστικό να είναι ο ισχυρός βοριάς και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει το πρωί στους 8–9 βαθμούς, αλλά το βράδυ της παραμονής θα υποχωρήσει στους 2–3 βαθμούς, ενώ τη νύχτα δεν αποκλείονται αρνητικές τιμές.

Πού έπεσε στους -8,6°C η θερμοκρασία σήμερα

Ήδη, παγετός – κατά τόπους ισχυρός – σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου, όπου το θερμόμετρο έδειξε -8,6°C, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.