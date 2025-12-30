ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η νέα επιβουλή κατά της Μακεδονίας μας, που εκδηλώθηκε με την εκτέλεση από μια μπάντα στην Φλώρινα ενός ερωτικού τραγουδιού στα «ντόπικα» που μιλά για τους όρκους που έδινε με τα μάτια και την αγάπη που σκεφτόταν μια κοπέλα στην βρύση Kiprója, και προκάλεσε την άμεση και κωμικοτραγική λογοκριτική επέμβαση του εντόπιου δημάρχου, συνέγειρε τα πλήθη. Από τέτοιο πανηγύρι δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι νυν υπουργοί Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης και Αθανάσιος Πλεύρης. Θα αναρωτηθείτε, βέβαια, γιατί να ασχοληθούμε με τη συμμετοχή των πολιτικών παιδιών του προέδρου Γιώργου Καρατζαφέρη, λες και η συμμετοχή τους σε πανηγύρια δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα τους. Το θέμα είναι ότι ο πατριωτικός οίστρος των υπουργών πήρε αμπάριζα και το Σύνταγμα, και το διεθνές δίκαιο, ακόμη και τα διεθνή δικαστήρια, τα οποία όπως αποδείχθηκε δεν τα γνωρίζουν και ακριβώς οι δυο ρέκτες «διεθνολόγοι». *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Τον χορό –τσάμικο ίσως, αλλά οπωσδήποτε όχι «ντόπικο» – έσυρε ο πανταχού παρών και τα πάντα σχολιάζων υπουργός Υγείας, ο οποίος χαρακτήρισε την Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (για το οποίο προφανώς έχει θολή εικόνα) «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα» που «κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμία σημασία». Και ο οποίος συνέχισε, ως συνήθως, τον καβγά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βροντοφωνάζοντας ότι τάσσεται με τους εννέα πρωθυπουργούς -στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνεται ο δικός του, πάντως– και οι οποίοι, πάντα κατά τον «ενημερωμένο» κ. υπουργό, ζήτησαν να μην είναι παράνομα τα pushbacks. Βέβαια, οι εννέα πρωθυπουργοί δεν ζήτησαν τέτοιο πράγμα στην κοινή δήλωση που είχαν κάνει από τον Μάιο, αλλά τέτοιες λεπτομέρειες ποτέ δεν απασχολούν τον Γεωργιάδη. Ούτε άλλες, άλλωστε. Έτσι, με τη φόρα την οποία είχε, άφησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο οποίο μάλλον αναφερόταν όταν έλεγε «Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», μιας και το ΕΔΔΑ είναι το αρμόδιο δικαστήριο για το θέμα που συζητούσε) και περιέλαβε και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στο οποίο δεν πρέπει να βασιζόμαστε και επειδή η Τουρκία αρνείται να προσφύγει σ’ αυτό. Πράγμα που αποδεικνύει ότι αυτήν την φορά εννοούσε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης! Τουλάχιστον έπεσε γεωγραφικά πιο κοντά, γιατί το ΕΔΔΑ εδρεύει στο Στρασβούργο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην Χάγη, όπου βρίσκεται και το (σκέτο) Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο ήθελε να απαξιώσει ο κ. Γεωργιάδης, και το οποίο είναι άλλο δικαστήριο. *** Προφανώς ο Πλεύρης δεν θα μπορούσε να αφήσει τον Γεωργιάδη να αλωνίζει στον προνομιακό χώρο των δυο τους (σ.σ.: ο τρίτος, ο γνωστός και μη εξαιρετέος Μάκης Βορίδης, είναι απασχολημένος με άλλα θέματα αυτήν την εποχή) κι έτσι αποφάσισε να πλειοδοτήσει. Ειδικά που, εν αντιθέσει με τον υπουργό Υγείας, αυτός είναι και νομικός και τέθηκαν βαριά νομικά θέματα. Έτσι ο υπουργός Μετανάστευσης επιτέθηκε στη νομολογία των ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων που «έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς». Και δεν έμεινε εκεί. Υπέδειξε στον «διορισμένο Πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής» Χρήστο Ράμμο (σ.σ.: αποδεικνύοντας ότι ούτε τι λέει το Σύνταγμα ξέρει, μια και ο Ράμμος δεν διορίστηκε αλλά εκλέχτηκε και μάλιστα τότε από τα 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων, δηλαδή με υπερκομματική πλειοψηφία ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που απαιτεί το ισχύον Σύνταγμα) ότι οι τόνοι αίματος που χύθηκαν για να ζει αυτός ελεύθερος από τους Σλάβους στη Μακεδονία μας. Στην οποία Μακεδονία ούτε ζει, ούτε, άλλωστε, κατείχαν ποτέ οι Σλάβοι. Και όσο για τους τόνους αίματος μάλλον δεν είναι βαρύτεροι από τους τόνους μελάνης που χρησιμοποιήθηκαν για να γραφτούν το Σύνταγμα, οι διεθνείς συνθήκες και η νομολογία του ΕΔΔΑ. *** Το ζήτημα δεν είναι φυσικά αυτοί οι «ατάκτως ερριμένα» νομικοί «λίθοι τε καί πλίνθοι και ξύλα και κέραμος». Το ζήτημα είναι ότι δυο υπουργοί της κυβέρνησης αμφισβητούν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θεωρούν ότι το Σύνταγμα και οι διεθνείς συνθήκες υποχωρούν μπροστά στις πατριωτικές τους κορώνες. Και αντιτάσσονται στην ίδια την πολιτική της κυβέρνησης στην οποία μετέχουν. Ο μεν Γεωργιάδης συντάσσεται με τους πρωθυπουργούς εννέα άλλων χωρών με τους οποίους δεν συντάχθηκε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο δε «αρμόδιος» Πλεύρης συμφώνησε με τον προ-λαλήσαντα, αλλά όταν πριν καμιά εικοσαριά μέρες οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο, η Ελλάδα δεν τάχθηκε με τους εννέα, αλλά με την πλειοψηφία. Το πανηγυράκι στα σόσιαλ με τα ντόπικα τραγούδια θα περάσει, όπως περνάνε όλα τα παρόμοια πανηγύρια. Οι θέσεις των δύο υπουργών, όμως, θα περάσουν απαρατήρητες από τον πρωθυπουργό; Δεν βλάπτει την εθνική μας πολιτική η αμφισβήτηση των διεθνών συμβάσεων και των διεθνών δικαστηρίων, ο σεβασμός των οποίων αποτελεί τον πυρήνα της μέχρι σήμερα εξωτερικής μας πολιτικής; Και δεν ενοχλείται η δημοκρατική του συνείδηση από την αμφισβήτηση του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου; Δεν θίγεται ο ευρωπαϊκός και ο δυτικός του προσανατολισμός όταν ο υπουργός του λέει ότι τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή δικαστήρια έχουν «αντιευρωπαϊκή και αντιδυτική προσέγγιση»;

***

«Κόφτης» δια πάσαν νόσον;

Η εφαρμογή του «κόφτη» στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής, ώστε να αποφεύγεται η αλόγιστη και προκλητική για την οικονομία της συζήτησης υπέρβαση των χρόνων ομιλίας των βουλευτών, απέδωσε δίχως αμφιβολία.

Ήταν ένα «στοίχημα» για τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, το οποίο κέρδισε κατά κοινή ομολογία –τουλάχιστον όσων θεωρούσαν ότι το πράγμα είχε παρατραβήξει και ότι έπρεπε να βρεθεί μια λύση.

Η εξαγγελία, ωστόσο, του ίδιου ότι θα εισηγηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων να τεθεί «κόφτης» και στη δημόσια μετάδοση των εργασιών των Εξεταστικών Επιτροπών, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάνουν λόγο για απόπειρα «διαχείρισης πολιτικού κόστους για λογαριασμό του Μητσοτάκη» και «μαύρο στη διαφάνεια» (ΠαΣοΚ), για «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» (ΣΥΡΙΖΑ) και «πέπλο σιωπής» (Νέα Αριστερά).

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής (στο Action), «αν συνεχιστεί έτσι (σ.σ.: είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί για λόγους προφανείς), θα κάνω μία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων με όλα τα κόμματα και θα τους βάλω προ των ευθυνών τους». Προϊδέασε, πάντως, ότι όποιες αλλαγές είναι να γίνουν, θα ενταχθούν στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής που επίκειται.

«Είναι και αμαρτία, οι συζητήσεις διαρκούν μέσο όρο 12 ώρες την ημέρα, δηλαδή δεν είναι του ποδιού. Αλλά οι μισοί συζητάνε για το θέμα για το οποίο συνεστήθη, οι άλλοι μισοί για άλλα θέματα που δεν έχουν καμία σχέση», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης, επισημαίνοντας τις χαοτικές καταστάσεις, τις ακρότητες και την τοξικότητα που συγκεκριμένα μέλη της επιτροπής τροφοδοτούν προς τέρψιν του φιλοθεάμονος κοινού τους.

***

Το «μαύρο» στο κανάλι της Βουλής

Τι λέει, δηλαδή, ο Πρόεδρος της Βουλής; Ότι επειδή το προεδρείο της Εξεταστική Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση και να διαφυλάξει το κύρος και τη σοβαρότητα της έρευνας που (υποτίθεται ότι…) διεξάγει, τότε θα πέσει «μαύρο» στη μετάδοση των συνεδριάσεων μέσω του Καναλιού της Βουλής που -τυχαία άραγε;- το τελευταίο διάστημα κάνουν ρεκόρ τηλεθέασης.

Κατά τον Νικήτα Κακλαμάνη, τις συνεδριάσεις θα παρακολουθούν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες και άρα θα δημοσιοποιούνται εκτός των άλλων και οι καβγάδες, οι φραστικές αντεγκλήσεις και τα σόου που στήνονται από κάποιους, ενώ τα κόμματα θα διαρρέουν κατά το δοκούν τις δικές τους εκδοχές για τα όσα διαμείβονται πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπως γίνεται όταν συνεδριάζουν οι προανακριτικές επιτροπές που εξ ορισμού δεν είναι δημόσιες οι εργασίες τους.

Είναι προφανές ότι ο Πρόεδρος της Βουλής θα βρεθεί ενώπιον της διαφωνίας του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διότι το «μαύρο» δεν είναι λύση, καθώς ό,τι συνέβαινε θα συνεχίσει να συμβαίνει έστω και χωρίς δημοσιότητα. Άλλωστε υπάρχουν και κινητά και όπως διαπιστώσαμε κάποιοι δεν έχουν πρόβλημα να τα σηκώνουν και να καταγράφουν ό,τι θεωρούν χρήσιμο για να κάνουν edit τα βίντεο που θέλουν.

***

Το «σιωπητήριο» του Τσίπρα

Στην Ήπειρο πέρασε τα Χριστούγεννα ο Αλέξης Τσίπρας, χαλαρώνοντας οικογενειακώς. Ο πρώην πρωθυπουργός προτίμησε τα βουνά για να ηρεμήσει καθώς το νέο έτος προμηνύεται ιδιαίτερα πιεστικό για τον ίδιο με φόντο τις παρουσιάσεις του βιβλίου του «Ιθάκη» σε πόλεις της περιφέρειας, και την προετοιμασία για το νέο πολιτικό φορέα.

Λόγω και των συζητήσεων για το νέο κόμμα, ο ίδιος δεν θέλησε να μιλήσει σε όσους τον πλησίασαν να τον χαιρετήσουν και αρκέστηκε σε ευχές και γενικές αναφορές, επιλέγοντας να μην συζητήσει επί της ουσίας πολιτικά. Θα έχει πολύ χρόνο το επόμενο διάστημα.

***

Ο Ανδρουλάκης τίμησε την Σύλβα Ακρίτα

Την πλούσια πολιτική διαδρομή της Σύλβας Ακρίτα μνημόνευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον επικήδειο που εκφώνησε στη χθεσινή εξόδιο ακολουθία της εκλιπούσας πρώην υπουργού, θυμίζοντας σε όλους την σύνδεση της με το ΠαΣοΚ, αλλά και το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα της. Μίλησε για το νομοσχέδιο για την «απόσβεση των χρεών των προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες και προωθήθηκε επί της υπουργίας της, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους.

Κλείνοντας τον επικήδειό του, ο Ανδρουλάκης είπε ότι «το ΠαΣοΚ την ευχαριστεί και την αποχαιρετά με σεβασμό», αποστροφή που για κάποιους είχε διπλό μήνυμα. Από την μία τίμησε το παρελθόν μιας γυναίκας που ήταν συνιδρύτρια του ΠαΣοΚ και από την άλλη άφησε αιχμές προς όλους εκείνους που απουσιάσαν δια της σιωπής τους από την εξόδιο ακολουθία.