Την αποκάλυψη ότι η ΝΔ θα εισηγηθεί στην επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής, να μη μεταδίδονται εφεξής ζωντανά οι εξεταστικές επιτροπές, έκανε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Με το επιχείρημα πως οι έντονοι διάλογοι και οι live καυγάδες πολώνουν την κοινωνία, ο πρόεδρος της Βουλής εξήγγειλε ουσιαστικά «κόφτη», στα πρότυπα της Ολομέλειας, για τις ομιλίες των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Όπως όμως είπε στο Action 24, ο νέος «κόφτης» εξετάζεται να αφορά και τη ζωντανή μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών, μέσω των διαύλων της Βουλής. Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων, εξήγησε, διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψης από τους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Αν συνεχιστεί έτσι, θα κάνω μία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα τους βάλω προ των ευθυνών τους», είπε ο κ. Κακλαμάνης, που υποστηρίζει ότι αυτό που εμφανίζεται στο κοινό αδικεί την κοινοβουλευτική επιτροπή. «Οι συζητήσεις διαρκούν 12 ώρες την ημέρα, δηλαδή δεν είναι του ποδιού. Αλλά οι μισοί συζητάνε για το θέμα για το οποίο συνεστήθη, οι άλλοι μισοί για άλλα θέματα που καμία σχέση δεν έχουν», είπε.

Ο κ. Κακλαμάνης διευκρίνισε πάντως ότι ο οποιοσδήποτε «κόφτης» επιβληθεί, δε θα αφορά στην παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτή θα τελειώσει έτσι, ως έχει». Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον ΠτΒ, θα ενταχθούν στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής, που είναι αναγκαία, καθώς οι διατάξεις του έγιναν πριν 40 χρόνια, όταν στη Βουλή υπήρχαν μόλις τέσσερα κόμματα και πλέον υπάρχουν οκτώ κόμματα με 25 ανεξάρτητους βουλευτές.

«Εκτελεστικός βραχίονας του Μαξίμου»

Όπως ήταν αναμενόμενο, κόμματα της Αριστεράς αντέδρασαν σφόδρα στο σχέδιο που αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέταξε το γάντι στον κ. Κακλαμάνη, κάνοντας λόγο για «αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης». Για «μεθόδευση του Μαξίμου, που απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του» μιλάει η Νέα Αριστερά.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο πρόεδρος της Βουλής επέλεξε τις μέρες των γιορτών, μέσω μιας τηλεοπτικής συνέντευξης, για να ανακοινώσει ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής.

Η κίνηση αυτή συνιστά ακόμα ένα πλήγμα στην θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και δεν είναι η πρώτη.

Έχει προηγηθεί η ασυλία υπουργών και η άρνηση για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, τόσο στο έγκλημα των Τεμπών, όσο και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί η ιλαρότητα με τις επιστολικές ψήφους. Είχε προηγηθεί η αυθαιρεσία και η άρνηση πρόσκλησης κρίσιμων μαρτύρων σε εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές, που έκλειναν με διαδικασίες fast track.

Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος.

Η κοινωνία έχει στραμμένο το βλέμμα της στους σκοτεινούς σχεδιασμούς, ανησυχεί και φωνάζει για δικαιοσύνη. Αυτό το αίτημα δεν μπορεί να σιγήσει από καμία απόφαση. Να μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια μεθόδευση. Να μην παριστάνει ο Πρόεδρος της Βουλής τον εκτελεστικό βραχίονα του Μαξίμου. Είναι ντροπιαστικό για τον ρόλο του ως θεσμός και τη διαδρομή του ως πολιτικός».

Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στη Βουλή

«Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών.

Κάτι τέτοιο συνιστά ευθεως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δε μας εκπλήσσει.

Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει όμως τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου, από τη σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περασμένο καλοκαιρι, το Μαξίμου επέλεξε να σωσει Βορίδη και Αυγενάκη, απορρίπτοντας την προφανή λυση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της απλής Εξεταστικής Επιτροπης. Φάνηκε όμως ξεκάθαρα απο τις αποκαλύψεις στην Επιτροπή και την παρέλαση διάφορων στελεχών της ΝΔ, που «κερδίζουν στο τζοκερ», πως το Μαξίμου, ούτε την Εξεταστική αντέχει.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει ότι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και καθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του».