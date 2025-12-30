Μια λίγο διαφορετική συνέντευξη, εκτός των αυστηρών κανόνων των ειδησεογραφικών στούντιο, παραχώρησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αθηναΐδα Νέγκα. Στην ατζέντα της συζήτησης χώρεσαν εκτός από τα προσωπικά θέματα που είναι πάντοτε ελκυστικά στο τηλεοπτικό κοινό και θέματα πολιτικής, όπως τα αγροτικά μπλόκα που συνεχίζουν να πιέσουν την κυβέρνηση, οι εκλογές του ‘27 αλλά και τα νέα εν δυνάμει πολιτικά σχήματα που ενδεχομένως να ανακατεύουν τη τράπουλα της πολιτικής σκηνής, όταν και αν ανακοινωθούν.

«Τραμπουκίζουν» τους αγρότες

Ειδικότερα για τα αγροτικά μπλόκα, που συνεχίζουν να προκαλούν «πονοκέφαλο» στο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως «στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους “τραμπουκίζουν” για “να μη σπάσει το μέτωπο”» ενώ κάλεσε ξανά σε διάλογο τους αγρότες λέγοντας ότι μόνο έτσι θα προκύψει η λύση.

Μετά τα όσα υποστηρίζουν οδηγοί και ταξιδιώτες, ότι οι δρόμοι κλείνουν από την αστυνομία, ο πρωθυπουργός είπε πως «ακούσαμε και ότι «τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία» για να προσθέσει πως είναι «πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας, η Τροχαία διευκολύνει την κίνηση και εξασφαλίζει την ασφάλεια». Όπως είπε, «όσο ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους».

«Κανείς τρίτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας»

Μιλώντας για το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι «ζούμε σε έναν κόσμο με ολοένα περισσότερες αυξανόμενες αβεβαιότητες και αυτό κάνει την γρήγορη αντιμετώπιση κρίσεων αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της καλής ηγεσίας». Στην ερώτηση για το αν ο ίδιος ανησυχεί για έναν ενδεχόμενο πόλεμο στην Ευρώπη, ο ίδιος είπε ότι «όχι, δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά η χώρα μας έχει υποχρέωση να είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση και κρίση. Για αυτό επενδύουμε τόσο στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, σε καινούργια αμυντικά συστήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό». Στη συνέχεια είπε ότι «ζούμε σε άλλους καιρούς. Κανείς τρίτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε αρκετά ισχυροί για να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε να επιβουλεύεται την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η επένδυση στην άμυνα είναι επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, είναι στους σημερινούς καιρούς απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαρκής η μάχη με την κλιματική κρίση

Η συζήτηση άνοιξε και σε άλλα θέματα με τον πρωθυπουργό να κάνει έναν δικό του απολογισμό και απάντησε και σε ποια βράδια δεν κοιμήθηκε. «Όταν έχουμε φωτιές τα βράδια και πρέπει να γίνουν οι εκκενώσεις σωστά, ο ύπνος είναι πολυτέλεια. Ευτυχώς φέτος τα πήγαμε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά η μάχη με την κλιματική κρίση είναι διαρκής και πρέπει κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι», σχολίασε.

Εκλογές, «η ώρα του «ταμείου»

Όπως είπε, «τα προβλήματα είναι περισσότερα από τις δυνατότητές μας να τα λύσουμε είναι κανόνας στην πολιτική. Και πάντα οι προσδοκίες των πολιτών θα είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να ικανοποιήσουμε». Για τις εκλογές, εφόσον τυπικά το 2026 θα έχει προεκλογικό άρωμα, είπε ότι «όταν έρχεται η ώρα του «ταμείου» – οι εκλογές, τότε οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θέλουν να μας ανανεώσουν το συμβόλαιο πρόσληψης ή όχι. Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά; Η χώρα πάει μπροστά ή πάει πίσω; Η ατομική ευημερία των πολιτών, παρά τα προβλήματα της ακρίβειας τα οποία υπάρχουν αναντίρρητα, τελικά η ζωή τους έχει προοδεύσει; Βλέπουν καλύτερη προοπτική με μία κυβέρνηση ή κάνουν μια άλλη επιλογή;».

«Δε σκέπτομαι τις εκλογές»

Μάλιστα, εμμένοντας στο θέμα των εκλογών, είπε ότι «έχουμε πολλές σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις να υλοποιήσουμε το 2026, δεν σκέφτομαι από τώρα τις εκλογές του 2027. Αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αν δώσουμε μία ανακούφιση στον κόσμο που δοκιμάζεται, αν αντιμετωπίσουμε, πχ, το πρόβλημα της στέγης με περισσότερα ακίνητα στην αγορά, να δώσουμε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία στους πολίτες, όπως με τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», να αποκτήσουν ένα σπίτι, θα μας αξιολογήσουν οι πολίτες όταν έρθει η ώρα, πριν από τις κάλπες του 2027».

«ΝΔ μετά την εκλογή μου διαφορετική μα και ίδια»

Όσον αφορά τη «γαλάζια» παράταξη, ο κ. Μητσοτάκης είπε με νόημα ότι «η Νέα Δημοκρατία σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή μου είναι πολύ διαφορετική, αλλά και ίδια: παραμένουμε κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη – η βασική σταθερά σήμερα του πολιτικού συστήματος της χώρας, το μόνο μεγάλο κόμμα – αλλά η ΝΔ σε σχέση με πριν δέκα χρόνια εξελίχθηκε, προσαρμόστηκε, ανανεώθηκε, διευρύνθηκε». Και συνέχισε λέγοντας πως «τα εκλογικά αποτελέσματα δικαίωσαν αυτή τη στρατηγική. Πρέπει να μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις διαφωνίες μας και τελικά να καταλήγουμε σε μια κοινή συνισταμένη την οποία εγώ να υπηρετώ».

Για τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού

Την ώρα που η συζήτηση φουντώνει για ενδεχόμενα νέα κόμματα που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, όπως του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού είπε «δεν θα πω τίποτα για κόμματα που ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί, βρίσκω παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων. Το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μεγάλη απόσταση».

Μπύρα με τον Ανδρουλάκη

Πάντως, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε για να πιει μπύρα, ο πρωθυπουργός επέλεξε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ. Όπως είπε, «θα έπινα μία μπύρα με τον κ. Ανδρουλάκη. Μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές -και αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη- ότι έχει μια πολύ έντονη πολεμική, μια επίθεση απέναντι στη ΝΔ και σε εμένα προσωπικά».