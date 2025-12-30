Το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει από τα μέσα Ιανουαρίου, το νέο καθεστώς καταγραφής, κατακύρωσης και αποστολής κλήσεων για τροχαίες παραβάσεις στους υπαίτιους οδηγούς, περιέγραψε σήμερα Τρίτη, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναφερόμενος μάλιστα στα αποτελέσματα της μέχρι τώρα χρήσης των έξυπνων καμερών στους δρόμους της Αττικής, ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπενθύμισε ότι μπαίνουν δύο ειδών: οι 388 της Περιφέρειας Αττικής, σε 100 σημεία του λεκανοπεδίου, που καταγράφουν τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη, καθώς και άλλες οκτώ κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης, που εντοπίζουν και άλλες παραβάσεις των οδηγών, όπως είναι η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά την παρουσία του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τα πρώτα ευρήματα, κατά την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος επιτήρησης των οδηγών με ηλεκτρονικά μέσα, είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς «από τις λίγες δεκάδες κάμερες, έχουν καταγραφεί πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη». Παράλληλα, προανήγγειλε ότι «από τα μέσα Γενάρη και μετά, αφού τις δοκιμάσουμε και τις κανονικοποιήσουμε, θα μπούνε κανονικά σε λειτουργία για να βεβαιώνονται κλήσεις».

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ακόμη τις τεχνικές δυνατότητες των συστημάτων, επισημαίνοντας ότι «οι κάμερες του κόκκινου γράφουν από πίσω, την πινακίδα, ενώ οι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) μπορούν να γράψουν και από μπροστά, θολώνοντας όλο το υπόλοιπο περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχει θέμα με το λεγόμενο GDPR» (General Data Protection Regulation – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Εξηγώντας τη διαδικασία επιβολής και ενημέρωσης για τις παραβάσεις, ανέφερε ότι «θα σου έρχεται στο κινητό με έναν κωδικό RF, που θα αποστέλλεται στο gov.gr wallet. Θα μπορείς να δεις τις φωτογραφίες, να κάνεις ένσταση και αν δεν ευδοκιμήσει, να κάνεις την πληρωμή ηλεκτρονικά».

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουν τοποθετηθεί πάνω από 2.000 κάμερες σε όλη τη χώρα, προκειμένου να γίνεται καλύτερα η επιτήρηση των οδηγών που κινούνται στο οδικό δίκτυο και να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα.