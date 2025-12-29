Την ώρα που σημαντικό μέρος των μπλόκων των αγροτών εμφανίζεται αποφασισμένο να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις, άλλοι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί στην προοπτική διαλόγου με την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να αποχωρούν από τους δρόμους.

Η διαφοροποίηση έγινε εμφανής μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όπου 18 μπλόκα ζήτησαν την έναρξη διαλόγου, παραμένοντας ωστόσο σε καθεστώς κινητοποιήσεων. Από τη διαδικασία αποστασιοποιήθηκαν μπλόκα από τον Έβρο, το Κιλκίς, τη Δράμα, τη Χαλκηδόνα και το Νησέλι Ημαθίας, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το timing και τους όρους των συζητήσεων.

Με δυσκολία η επιστροφή των εκδρομέων

Την ίδια στιγμή, σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο, με την επιστροφή των εκδρομέων να γίνεται με μεγάλες δυσκολίες. Ουρές χιλιομέτρων καταγράφηκαν σε κομβικά σημεία, όπως το Κάστρο και το Μαρτίνο, με την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει λόγο για έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, κυρίως στη Βοιωτία.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες προγραμματίζουν το κλείσιμο του ρεύματος προς Αθήνα από τις 12:00 το μεσημέρι και για 24 ώρες, με πρόβλεψη επαναλειτουργίας του δρόμου αύριο, Τρίτη, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Την ίδια ώρα, στη Λάρισα αναμένεται να καταφθάσουν με τα τρακτέρ τους αγρότες από όλη τη Θεσσαλία, με τη μεγάλη πλειονότητα να στηρίζει την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι αποκλεισμοί

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, σχεδιάζονται εκτεταμένοι αποκλεισμοί τόσο των εθνικών οδών όσο και των παράπλευρων δρόμων, ενώ σε ορισμένα σημεία εξετάζεται ακόμη και ο αποκλεισμός τελωνείων.

Ενδεικτικά, στο μπλόκο της Νίκαιας έχει αποφασιστεί τρίωρο κλείσιμο και των παράπλευρων οδών στις 16:00 ενώ στα Μάλγαρα οι βασικές αρτηρίες θα παραμείνουν κλειστές έως την Τρίτη. Παράλληλα, αγρότες προχωρούν στο άνοιγμα των διοδίων, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων.

Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οδηγούς και επαγγελματίες, με πολλούς να καταγγέλλουν πολύωρους εγκλωβισμούς. «Είμαστε κολλημένοι εδώ και πάνω από μία ώρα», ανέφεραν οδηγοί που κινούνταν σε παράδρομους στο MEGA, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αγρότες άνοιξαν προσωρινά τους δρόμους για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος, οι αντιπαραθέσεις οξύνονται. Εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλίας κάνουν λόγο για «προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού» και αμφισβητούν τη νομιμοποίηση όσων ζητούν διάλογο, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να μειωθεί η πίεση προς την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, μπλόκα που διαφοροποιούνται υποστηρίζουν ότι συμμετείχαν στις συσκέψεις ως παρατηρητές και όχι ως εκπρόσωποι, γεγονός που τροφοδοτεί νέα ένταση για το ποιος εκπροσωπεί ποιον.

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, με πιθανότερη ημερομηνία το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα. Μέχρι τότε, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με το αγροτικό κίνημα να παραμένει σε κρίσιμο σταυροδρόμι ανάμεσα στη συνέχιση της σύγκρουσης και στην αναζήτηση διαλόγου.