Σημαντικές καθυστερήσεις σήμερα το πρωί, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου για τους συρμούς του μετρό της γραμμής 3. Οι καθυστερήσεις ξεκίνησαν όταν συρμός με κατεύθυνση το αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε μέσα στο τούνελ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο χρόνος απομάκρυνσης του οχήματος.

Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν κυρίως το δρομολόγιο Αεροδρόμιο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Δημοτικό Θέατρο, με την αναμονή να ξεπερνά τα 30 λεπτά, ενώ προβλήματα παρουσιάζονται και στα αντίστροφα δρομολόγια από τον Πειραιά προς Πλακεντία και αεροδρόμιο.

Δεκάδες επιβάτες περίμεναν στις αποβάθρες, την ώρα που η δυσλειτουργία προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων βλαβών στη μπλε γραμμή, τουλάχιστον τρεις μόνο το τελευταίο τρίμηνο.