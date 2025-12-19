Σε ενίσχυση των δρομολογίων του μετρό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, προχωρά η ΣΤΑΣΥ.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, οπότε και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, η ΣΤΑΣΥ με την πολύτιμη συνδρομή των εργαζομένων της, προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί ως 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις τρεις Γραμμές Μετρό, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς.

Το Σάββατο 20/12, λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά, τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά θα διεξάγονται: