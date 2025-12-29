Τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου» υποδέχτηκαν με συνθήματα, πανό και αποδοκιμασίες τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ.

Οι υγειονομικοί, που είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο, έκαναν λόγο για «φιέστα» πάνω στα τεράστια προβλήματα του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας ελλείψεις προσωπικού που αγγίζουν το 50% και «κλίμα τρομοκρατίας» από τη διοίκηση για να αποτραπεί η διαμαρτυρία.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, όταν ο υπουργός επιχείρησε να τους κεράσει μελομακάρονα, κίνηση που εξέλαβαν ως ειρωνεία απέναντι στα αιτήματά τους, αρνούμενοι να τα δεχτούν.

«Ήρθε σήμερα να εγκαινιάσει ντουβάρια σε ένα νοσοκομείο που πριν ένα μήνα ήθελε να το κλείσει»

Ο Κώστας Καταραχιάς, γιατρός, Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο «Έλενα Βενιζέλου» και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, περιέγραψε το κλίμα και τους λόγους της κινητοποίησης, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην ηγεσία του Υπουργείου.

«Υποδεχτήκαμε με κινητοποίηση, το σωματείο μας, τον ανεπιθύμητο Υπουργό Άδωνι, που ήρθε σήμερα να εγκαινιάσει ντουβάρια σε ένα νοσοκομείο που πριν ένα μήνα ήθελε να το κλείσει. Δώσαμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ πέρα για να παλέψουμε για να σταθεί όρθιο το νοσοκομείο και καταγγείλαμε την πολιτική τους», ανέφερε αρχικά.

«Αστυνομία έλεγχε εγκύους – Μοίραζε μελομακάρονα ενώ διαλύουν το ΕΣΥ»

Στη συνέχεια, ο κ. Καταραχιάς κατήγγειλε την παρουσία της αστυνομίας αλλά και τη στάση του υπουργού. «Καταγγέλλουμε την προκλητική παρουσία της Αστυνομίας που μαζεύτηκαν, έκλεισαν την είσοδο του νοσοκομείου, έλεγχαν τους ασθενείς, τις γυναίκες, εγκύους… παρατάχθηκαν μπροστά λες και είμαστε τρομοκράτες, και τη διοίκηση που όλο το Σαββατοκύριακο προσπαθούσε απειλούσε και τρομοκρατούσε με τηλέφωνα για να μην κάνουμε αυτή την κινητοποίηση» είπε.

Και συνέχισε: «Παρόλο που ήταν γιορτές, παρόλο που έλειπε το περισσότερο προσωπικό, δώσαμε την παρουσία μας, δυναμικά το παρών. Με την ντουντούκα και τα αιτήματά μας καταγγείλαμε τον υπουργό την ώρα που πέρναγε από μας. Ο υπουργός έφτασε στο σημείο να κάνει και χιούμορ πάνω στα τεράστια προβλήματα του νοσοκομείου. Μοίραζε μελομακάρονα στους εργαζόμενους και στο σωματείο που ήμαστε εκεί πέρα -που δεν τα δεχτήκαμε- αλλά την ίδια στιγμή καταγγείλαμε και επιτεθήκαμε σε σχέση με την πολιτική του».

«50% ελλείψεις και τμήματα υπό κατάρρευση»

Αναφερόμενος στα πραγματικά προβλήματα πίσω από την ανακαίνιση, ο Γραμματέας του Σωματείου τόνισε: «Είναι ο υπουργός που έχει μειώσει τη χρηματοδότηση, που έχει αφήσει το ακτινολογικό και το μαστογράφο χωρίς προσωπικό, έτοιμο να κλείσει επειδή δεν προσλαμβάνουν προσωπικό. Που αφήνουν όλο το νοσοκομείο με 50% ελλείψεις προσωπικού, γερασμένο προσωπικό να δουλεύει σε συνθήκες πραγματικά… για να λειτουργήσει ένα τέτοιο νοσοκομείο».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα συνέχισης του αγώνα. «Εμείς θα το στηρίξουμε, θα δώσουμε τη μάχη να ‘ρθει προσωπικό. Θα ρίξουμε την κυβέρνηση που καταστρέφει τα νοσοκομεία, που ιδιωτικοποιεί τα νοσοκομεία, που είναι μισητή σε όλη την κοινωνία, στους ασθενείς, στην πλειοψηφία των εργαζομένων. Και θα ανοίξουμε ένα δρόμο για χρηματοδότηση, για προσλήψεις, για δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό σύστημα υγείας».