Ένορκη Διοικητική Εξέταση διετάχθη από το νοσοκομείο Αττικόν, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, όταν 22χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από χορήγηση λάθος φαρμάκου.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο της 28χρονης εγκύου σε νοσοκομείο της Άρτας, η οποία έφυγε από τη ζωή από αναφυλακτικό σοκ λόγω αντιβίωσης που της χορηγήθηκε.

Τι συνέβη

Η 22χρονη κοπέλα πήγε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από πρόβλημα που παρουσίασε. Τότε, 2 νοσηλεύτριες ηλικίας 48 και 55 χρόνων, της έδωσαν αντιβιοτικό που προοριζόταν για άλλο ασθενή με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν λίγες ώρες μετά τις δύο εργαζόμενες για σωματική βλάβη από αμέλεια, όμως αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού περιστατικού.

Για την ώρα, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι νοσηλεύτριες γνώριζαν για την αλλεργία της 22χρονης ή αν δεν είχαν ενημερωθεί.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Αττικόν

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση,η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Κατατέθηκε μήνυση

Από την πλευρά του πατέρα της 22χρονης κατατέθηκε μήνυση ενώ δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση στην 22χρονη, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Η 22χρονη αναμένεται να λάβει εξιτήριο αργότερα σήμερα.