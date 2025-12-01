Ήταν απόγευμα Κυριακής, 23 Νοεμβρίου, όταν ο 58χρονος Μιχάλης Τζόγιας από την Κω, ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Αισθάνθηκε μούδιασμα, από την περιοχή του αυχένα μέχρι το σαγόνι του – σύμφωνα με την περιγραφή της συζύγου του και της αδερφής του που ήταν μπροστά, και έντονο πόνο. Χωρίς να χάσει χρόνο, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο του νησιού.

Μία ώρα στην αναμονή επειδή… σφουγγάριζαν

«Όταν φτάσαμε στο Νοσοκομείο είχε ελάχιστο κόσμο – ήμασταν σχεδόν μόνοι μας και ανακουφιστήκαμε διότι θεωρήσαμε ότι δεν θα περιμέναμε. Διαψευστήκαμε. Καταφέραμε να πούμε μόνο στον εφημερεύοντα γιατρό και σε μία νοσηλεύτρια που βρισκόταν μαζί του, τα συμπτώματα, και αντί να εξετάσουν αμέσως τον σύζυγό μου μάς είπαν να περιμένουμε. Μετά από μία ώρα αναμονής αντιληφθήκαμε ότι μας άφησαν να περιμένουμε επειδή… σφουγγάριζαν. Μπήκα έξαλλη στο ιατρείο και από πίσω ο σύζυγός μου τούς είπε: “Παιδιά, πονάω”. Τότε σηκώθηκε ο γιατρός και μας είπε: “Εντάξει. Ελάτε”. Εμένα δεν με άφησαν να περάσω. Βγήκε ο σύζυγός μου και μου είπε ότι του μέτρησαν την πίεση και ότι του έδωσαν ένα ηρεμιστικό. Επειδή εργαζόταν εκείνο το βράδυ τού έδωσαν αναρρωτική και στο σχετικό έγγραφο ανέφεραν ως διάγνωση “κεφαλαλγία τάσης”. Και μετά μάς έδιωξαν. Την επομένη το μεσημέρι, ο άντρας μου κατέληξε…».

Πέρα από την ανείπωτη στεναχώρια της, η σύζυγος του Μιχάλη Τζόγια, Ειρήνη, εκφράζει την πικρία της για τον τρόπο που τους αντιμετώπισαν στο Νοσοκομείο. «Ο άντρας μου εργαζόταν στον τομέα της καθαριότητας. Βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ήταν δίπλα σε όποιον είχε ανάγκη. Μία φορά χρειάστηκε βοήθεια, και δεν την πήρε…».

Τι έδειξε η νεκροψία

Στον 58χρονο Μιχάλη Τζόγια, πατέρα ενός ανήλικου αγοριού, έγινε νεκροψία από το Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την οποία το αίτιο θανάτου ήταν «στένωση στεφανιαίων αρτηριών συνεπεία αθηρωμάτωσης».

Καταγγελίες

Η σύζυγος και η αδερφή του εκλιπόντος, Ειρήνη και Μαρία Τζόγια, έστειλαν επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στην οποία καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, ότι «η επίσκεψή του στα Επείγοντα του Νοσοκομείου θεωρήθηκε περιττή και αδιάφορη, παρόλο που τους έλεγε ότι οι πόνοι στο κεφάλι και τα μουδιάσματα μέχρι πίσω στο Αυχένα ήταν αβάσταχτοι».

Οι δύο γυναίκες δηλώνουν αποφασισμένες να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό. Μέσω της επιστολής τους καταγγέλλουν το Νοσοκομείο της Κω «για αμέλεια και αδιαφορία προς τον Μιχαήλ Τζόγια σε ώρα εκτατού ανάγκης», καθώς και τη διοίκηση «… διότι δεν έχει μεριμνήσει για την σωστή Λειτουργία του Νοσοκομείου της Κω», ενώ απευθυνόμενες προς τον υπουργό Υγείας αναφέρουν ότι το Νοσηλευτικό Ίδρυμα του νησιού «… δεν έχει ανάγκη από φωτογραφίες με Υπουργούς με υποσχέσεις για βελτίωση του Νοσοκομείου μας. Έχει ανάγκη από υλικά, σοβαρούς επαγγελματίες ιατρούς και υπαλλήλους, που να μπορούν να διαχειριστούν τα επείγοντα περιστατικά και όχι μόνο».

ΕΔΕ διέταξε ο διοικητής

Το Βήμα επικοινώνησε και με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Νίκο Φανιό, ο οποίος ανέφερε ότι διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), για τη διαλεύκανση του περιστατικού.