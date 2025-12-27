Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη την Παρασκευή (26/12) στην Ματαράγκα Αγρινίου, με έναν 17χρονο να πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς, ενώ διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον ανήλικο να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο.

Ο 17χρονος απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύμφωνα με το agriniopress, ο 17χρονος βρισκόταν στο κατάστημα με την παρέα του, όταν ξαφνικά μια ομάδα νεαρών, που έφτασε με ταξί, εισέβαλε στον χώρο φορώντας κουκούλες, έβγαλε τον 17χρονο έξω και τον γρονθοκοπούσε ασταμάτητα. Επιπλέον, οι δράστες φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι.

Από το περιβάλλον του νεαρού τονίζεται ότι η αφορμή είναι εντελώς ασήμαντη και ακατανόητη, καθότι οφείλεται σε παρεξήγηση.

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.

Σε βάρος των δραστών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων.