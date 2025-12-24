Οι ομηρικοί καυγάδες στη Βουλή, ειδικότερα στην εξεταστική που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν γίνει viral με μεγάλη απήχηση και στο TikTok ειδικότερα σε νεαρότερες ηλικίες. Όμως στην εκπνοή του φετινού χρόνου, αξίζει μια αναδρομή στις πιο σημαντικές κοινοβουλευτικές στιγμές ειδικότερα στους καυγάδες που σημάδεψαν τις συζητήσεις και τις εργασίες. Ήταν μια πλούσια κοινοβουλευτική χρονιά με που ξεκίνησε με τη συζήτηση για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τον Φεβρουάριο ακολούθησε μια μεγαλειώδη πορεία για την επέτειο μνήμης δύο ετών από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Εκείνες τις μέρες, σημειώθηκαν επεισόδια έξω από τη Βουλή με τις βόμβες μολότοφ να ηχούν σε όλο το Μέγαρο. Μάλιστα, είχε χρειαστεί να μεταφερθούν κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο ιατρείο της Βουλής για πρώτες βοήθειες. Ακολούθησαν οι προανακριτικές εξπρες για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Καραμανλή. Τον Μάρτιο, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε. Αργότερα κορωνίδα των εξελίξεων ήταν η εξεταστική για τον «αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ωστόσο αξίζει να θυμηθούμε κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές εντάσεις. Ξεκινώντας από τη σφοδρή σύγκρουση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος από έδρας ζήτησε την διακοπή της συνεδρίασης. Ήταν Ιούλιος όταν έφτασε το πόρισμα της ανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή και την υπόθεση των Τεμπών.. Η συζήτηση μύριζε «μπαρούτι» από την έναρξη της. Όλα άρχισαν από την παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία κατήγγειλε την πλειοψηφία και αναφέρθηκε απαξιωτικά προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς τον «κατ’ ευφημισμό κύριο». Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο οποίος βρισκόταν στην έδρα και στο παρελθόν έχει συγκρουστεί σφοδρά με την κ. Κωνσταντοπούλου, θέλησε να υπερασπιστεί τον θεσμό, λέγοντας ότι δεν είναι σωστό να γίνονται τέτοιες αναφορές.

Αργότερα, η ένταση κορυφώθηκε, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιτίθεται στον Γιώργο Λαμπρούλη, καταγγέλλοντας τον ότι, ενώ το ΚΚΕ αποχώρησε από την αίθουσα, ο ίδιος παρέμεινε στην έδρα, αφήνοντας αιχμές εις βάρος του. Εμφανώς εκνευρισμένος, ο κ. Λαμπρούλης ζήτησε την διακοπή της συνεδρίασης, λέγοντας ότι το κάνει ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς τα όσα του καταλογίζει η κ. Κωνσταντοπούλου, καταλήγοντας να της λέει «αποχωρώ, σας παραδίδω στη χλεύη του ελληνικού λαού».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι «αιώνιοι»

Αν κάποιοι είναι ορκισμένοι εχθροί είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παύλος Πολάκης. Είναι δύσκολο κανείς να θυμάται τους καυγάδες τους, ωστόσο ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς σημειώθηκε τον Απρίλιο. «Να πάει αύριο στο δικαστήριο, εάν φοράει παντελόνια», προκάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στη διάρκεια έντονης φραστικής αντιπαράθεσής τους στη Βουλή, κατά την επεξεργασία νομοσχεδίου για τη σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων». Καθώς οι δυο τους είχαν δικαστική εκκρεμότητα την επόμενη μέρα, ο υπουργός Υγείας είπε «θα υποστείτε τις συνέπειες της συκοφαντίας σας ή για άλλη μια φορά θα δείξετε στην ελληνική κοινωνία ότι είστε ένας ψευτόμαγκας, που έρχεστε με ύφος, κατηγορείτε ανθρώπους, και όταν η ελληνική Δικαιοσύνη σας ρίχνει μία χλαπάτσα “να”, πάτε και κρύβεστε πίσω από την ασθένεια του δικηγόρου σας;».

«Με την εισήγηση του εισαγγελέα περί ενοχής τους, θα πάω», απάντησε ο κ. Πολάκης, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να μιλάει ο κ. Γεωργιάδης για παντελόνια, που έχει βρίσει από τον Σαμαρά μέχρι τον Καραμανλή και μετά τους γλύφει. Ακολούθησαν υψηλοί τόνοι και ανταλλαγή σκληρών εκφράσεων: «Είσαι το ρεζίλι της Κρήτης και όπου σε πετυχαίνω σε ξευτιλίζω», είπε ο κ. Γεωργιάδης. Από την πλευρά του, ο κ. Πολάκης είπε: «Είσαι ακροδεξιός, πρόσεχε μην πάθεις ανακοπή». Ως αποτέλεσμα, ο πρόεδρος της επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων, Γιώργος Στύλιος, αρχικώς ζήτησε να διαγραφεί ένας χαρακτηρισμός του κ. Πολάκη και, μετά από λίγο, υποχρεώθηκε να διακόψει επί πεντάλεπτο τη συνεδρίαση και να ενημερώσει για το επεισόδιο τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Οι αρχηγοί και το κόμμα σούπερ μάρκετ

Η χρονιά τελειώνει όπως ακριβώς ξεκίνησε. Τον Ιανουάριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην «Ώρα του πρωθυπουργού» στον Νίκο Ανδρουλάκη με τους τόνους, όπως ήταν αυτονόητο, να ανέβουν. Στο επίκεντρο της κόντρας οι αγρότες και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε δριμεία κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα, την ώρα μάλιστα που βρίσκονται ήδη στα μπλόκα οι αγρότες ενώ καταγράφηκαν και οι πρώτες εντάσεις. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου και οράματος για την αγροτική παραγωγή, ενώ, όπως αναφέρει και στην επίκαιρη ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό, ο πρωτογενής τομέας υφίσταται συνεχή απαξίωση, με τα σοβαρά προβλήματά του να παραμένουν δυσεπίλυτα, ναρκοθετώντας την παραγωγική ικανότητα.

«Σε αυτή την κατρακύλα πρέπει να μπει ένα τέρμα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης ψέγοντας τον πρωθυπουργό ότι έχει αλλάξει πέντε υπουργούς στο συγκεκριμένο υπουργείο αμφισβητώντας τη σταθερότητα που δίνει η κυβέρνηση στον αγροτικό κόσμο. Επίσης, στο στόχαστρο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για ρεσιτάλ ρουσφετιού, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης. Όπως είπε «μαθαίνουμε ότι ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δικαστικός. Τι σχέση έχει ένας συνταξιούχος δικαστικός με τα αγροτικά θέματα; Ή μήπως χρησιμοποιείτε για κριτήριο επιλογής τη γνώση του για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα για αυτά που ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές;».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τα έργα της κυβέρνησης ενώ ανταπέδωσε τα βέλη κατά του Νίκου Ανδρουλάκη κάνοντας λόγο για «μηδενιστικά συνθήματα διαμαρτυρίας» ενώ τα περί εικόνας εγκατάλειψης της Περιφέρειας, τα διαψεύδει η πραγματικότητα, όπως υποστήριξε. «Με αυτά που λέτε, μπορείτε να μετακομίσετε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ για να αποδείξετε αυτό που λέμε ότι είστε ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ».

Επιπλέον, με αυτοκριτική διάθεση, αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι «δεν έχω λόγο να κρυφτώ. Έχουν εντοπιστεί σκιές, κάνουμε μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια». Η βεντάλια της αντιπαράθεσης άνοιξε στην δευτερολογία των αρχηγών με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι «δεν είμαι ο Ανδρέας Παπανδρέου και εσείς ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ούτε είμαι ο Κώστας Σημίτης και εσείς ο Κώστας Καραμανλής για να μας λέτε “όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά” και τέτοια παρόμοια που θυμίζουν πολιτειακές λογικές του χθες. Ο κόσμος έχει μνήμη».

«Είπατε όχι την ΝΔ το καταλαβαίνω και εμείς λέμε όχι ΠαΣοΚ. Εμείς όμως λέμε αυτοδυναμία. Εσείς λέτε συνεργασία με άλλα κόμματα. Για να δούμε λοιπόν. Στην περίπτωση Γερουλάνου, ψηφίζεις ΠαΣοΚ και σου βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Στην άλλη περίπτωση ψηφίζεις ΠαΣοΚ και βγαίνει Βελόπουλος. Ε αυτό είναι κόμμα σούπερ μάρκετ. Κάθε εβδομάδα και νέες προσφορές».

Η πρόταση δυσπιστίας

Τον Μάρτιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση. Η τριήμερη συζήτηση ξεκίνησε με τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Το κείμενο υπέγραψαν 85 βουλευτές. Προερχόμενοι από το ΠαΣοΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας και επιπρόσθετα οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μπουρχάν, Σαρακιώτης, Αποστολάκης, Μάλαμα, Χρηστίδου, Αυλωνίτης, Πούλου, Τζάκρη και Χουρδάκης.

Η τριήμερη συζήτηση ξεκίνησε σε υψηλούς τόνους. «Δε μου αρέσει που αντικαθιστά τον πρωθυπουργό ένας χουντικός, ένας τσεκουροφόρος», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βάζοντας στο στόχαστρο της τον Μάκη Βορίδη. «Είστε η απόλυτη περιγραφή του τι σημαίνει χυδαία εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Επιβεβαιώνετε γιατί οι Έλληνες πολίτες έχουν διαμορφώσει αυτή την πεποίθηση για την αντιπολίτευση», απάντησε ο υπουργός Επικρατείας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.