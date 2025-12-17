Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις απογοητευτικές εικόνες της Εξεταστικής Επιτροπής μέχρι την παραπομπή της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πορεία της έρευνας στη Βουλή και τη Δικαιοσύνη» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:30 Η απογοητευτική παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εισαγγελικές έρευνες εις βάρος του.

2:53 Ο χειρισμός της κατάστασης από τους βουλευτές που συμμετείχαν στην Εξεταστική.

3:54 Πόσο η δημοσιότητα των διαδικασιών διαβρώνει τον σοβαρό χαρακτήρα τους.

4:45 Η φημολογία για την πραγματική ταυτότητα του «Φραπέ».

5:56 Γιατί κατηγορούνται τα 15 μέλη της συμμορίας παράνομων επιδοτήσεων, που συνελήφθησαν στην Κρήτη.

7:54 Οι ομάδες παράνομης δράσης μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και η αδυναμία της χώρας να αποκτήσει κοινοτικά κονδύλια εκ νέου.

9:31 Το ενδεχόμενο να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στους εμπλεκόμενους υπουργούς.

11:19 Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα ελληνικά πράγματα: Η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων.

