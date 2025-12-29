Αρνητική είναι η διάθεση του ΠαΣοΚ για συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, θέμα που προέκυψε από διαρροή κυβερνητικών πηγών.

Όπως επισήμαναν σε άτυπη ενημέρωση στελέχη του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης «η λογική της πρότασης του Προέδρου του ΠαΣοΚ (σ.σ να προκυρηχθούν οι θέσεις) ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγούμενος μια δημόσια διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών, άνοιξε την όλη διαδικασία στην κοινωνία με όρους αξιοκρατίας».

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη «το ΠαΣοΚ, συνεπώς, πιστό στη λογική της πρότασης του -της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης δηλαδή-, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του -όπως οφείλει και κάθε άλλο κόμμα- στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα» και προς τούτο η Χαριλάου Τρικούπη καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να προσδιορίσει τη συνεδρίαση του οργάνου.

«Τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά και αντανακλούν στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Δεν έχει περάσει, άλλωστε, πολύς καιρός από τις στοχευμένες επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος τους, ούτε και από τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές, που η κυβέρνηση μεθόδευσε σε αγαστή συνεργασία με τον κ.Βελόπουλο και μάλιστα χωρίς να συντρέχει καν η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα», τόνισαν από τη Χαριλάου Τρικούπη και πρόσθεσαν: «Η πρόταση μας για απόλυτη διαφάνεια είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης, που προσβάλλουν τους θεσμούς».