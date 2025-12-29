Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του αναφέρθηκε τόσο στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, όσο και στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού.

Αρχικά, ο Πρωθυπουργός μιλώντας για το νέα κόμματα που μπορεί να προστεθούν στο πολιτικό τοπίο της χώρας τόνισε: «Παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων. Η συζήτηση θα έχει νόημα όταν και εφόσον έχουμε τις ανακατατάξεις που ενδεχομένως κάποιοι προβλέπουν ότι θα έχουμε το 2026».

Στη συνέχεια η Αθηναΐς Νέγκα τον ρώτησε για παλαιότερη αναφορά του ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να «καεί στο ζέσταμα», ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «και αυτό δεν θα το σχολιάσω», προσθέτοντας πως «είναι και γιορτινές ημέρες». Τόνισε, ωστόσο, ότι «η ομορφιά της δημοκρατίας μας είναι ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να εκτίθεται στην κρίση των πολιτών».

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι «το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μια μεγάλη απόσταση», σημειώνοντας πως «κάπου, κάποιος, κάποια στιγμή θα διαβεί τον Ρουβίκωνα, αν πρόκειται να πάρει αυτή την απόφαση». Κατέληξε λέγοντας ότι δεν θεωρεί την ίδρυση κόμματος «μια απλή απόφαση» και ότι έχει μάθει «να μην χάνω πολύ ύπνο για θέματα τα οποία ούτε μπορώ να τα ελέγξω ούτε να τα επηρεάσω ούτε και τελικά με αφορούν».

«Δεν είναι στις προθέσεις μου ο ανασχηματισμός»

Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού τονίζοντας: «Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός. Όταν γίνονται αλλαγές, επιχειρώ να κάνω τις επιλογές που είναι καλύτερες, για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες εκείνης της στιγμής».

Στη συνέχεια, υπενθύμισε ότι «ανασχηματισμός έγινε πριν από… Δεν έχει κλείσει χρόνο αυτή η κυβέρνηση», ενώ τόνισε επίσης: «Δεν επιλέγω τους συχνούς ανασχηματισμούς, εξάλλου». Η συζήτηση στην ίδια ενότητα άνοιξε και στο ευρύτερο ερώτημα για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων στην πολιτική και κατά πόσο η πολιτική παραμένει ελκυστική για ανθρώπους με εμπειρία, εκπαίδευση και επαγγελματικά «ένσημα».