“It’s the most wonderful time of the year”, τραγουδάει μελωδικά ο Andy Williams και πράγματι, όπου και αν στρέψουμε το βλέμμα μας την παρούσα περίοδο, βλέπουμε παντού γύρω φως, χρώμα, χαρά, χαμόγελα. Τα παράθυρα των σπιτιών στολίζονται με πολύχρωμα λαμπιόνια, οι βιτρίνες των καταστημάτων μας κάνουν να φρενάρουμε το βάδισμά μας για να τις θαυμάσουμε, ενώ οι δρόμοι γεμίζουν με χαμογελαστούς, βιαστικούς περαστικούς που «τρέχουν» να κλείσουν τις εκκρεμότητες του έτους ή να αγοράσουν δώρα για τους αγαπημένους τους.

Ίσως όλα τα παραπάνω να είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που ανυπομονούμε κάθε χρόνο για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Διότι, είναι μία περίοδος που η πόλη «ντύνεται» τα γιορτινά της, εμείς κάνουμε για λίγο στην άκρη της σκοτούρες και τη ρουτίνα, φοράμε την καλύτερή μας διάθεση και δίνουμε ραντεβού με τους δικούς μας ανθρώπους σε σπίτια και γιορτινά ρεβεγιόν, σε «παραμυθένιες», κατάφωτες γειτονιές που μας κάνουν για λίγο να νομίζουμε πως ήμαστε ήρωες σε ιστορία του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Όλη αυτή η γιορτινή φρενίτιδα, ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία που πηγάζουν από μέσα μας και μας φέρνουν πιο κοντά με όσους αγαπάμε, μας κάνουν να αναλογιζόμαστε πόσο γεμάτο και πλούσιο ήταν το 2025 και πόσα όμορφα πράγματα περιμένουμε να ζήσουμε το 2026. Και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να προσθέσει ακόμα λίγη μαγεία στις γιορτές μας, είναι μικρές στιγμές χαράς και δώρα που κάνουν τις καθημερινές διαδρομές μας ξεχωριστές, όπως εκείνα που μας περιμένουν στα πρατήρια AVIN έως και τις 8 Ιανουαρίου!

Η «Τυχερή Αντλία» που κάνει κάθε διαδρομή μας ακόμη πιο γιορτινή

Μπορεί οι ημέρες των γιορτών να μας βρίσκουν κυρίως καθοδόν, πηγαίνοντας από το γραφείο στις εμπορικές οδούς της πόλης για ψώνια και από το σπίτι μας σε κάποιο άλλο σπίτι με αφορμή μία φιλική επίσκεψη, ωστόσο, παρά την κίνηση που παραμένει αμείωτη, εμείς λόγω γιορτινής διάθεσης απολαμβάνουμε τις μετακινήσεις μας. Και για να τις απολαύσουμε ακόμη περισσότερο, αρκεί να επισκεφθούμε τα πρατήρια της AVIN και να επιλέξουμε καύσιμα ACTION για το όχημά μας.

Διότι, με κάθε ανεφοδιασμό ≥20λτ καυσίμων ACTION έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην «Τυχερή Αντλία» και να διεκδικήσουμε μοναδικά δώρα. Από 10 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου, κάθε συναλλαγή με χρήση του προγράμματος AVIN Κερδίζω μας δίνει spins στην «Τυχερή Αντλία», με την ευκαιρία να κερδίσουμε στη στιγμή 10.000 δώρα, ενώ 10 τυχεροί θα απολαύσουν από 2.000 ευρώ για τα καύσιμα της χρονιάς. Κάθε ανεφοδιασμός ≥20λτ χαρίζει 1 spin, και το μόνο που χρειάζεται είναι το AVIN Κερδίζω app για να παίξουμε και να κερδίσουμε.

Κι ενώ κινούμαστε μέσα στη γιορτινή πόλη, κάθε μικρή διαδρομή μοιάζει με μια σύντομη περιπέτεια. Τα φώτα που καθρεφτίζονται στο τζάμι, οι χαρούμενες φωνές των παιδιών στις κεντρικές πλατείες, τα καθιερωμένα Χριστουγεννιάτικα hits που παίζουν ξανά και ξανά στο ραδιόφωνο αλλά δεν τα βαριόμαστε ποτέ, κάνουν ακόμα και μία σύντομη βόλτα με το αυτοκίνητο να μοιάζει με «ταξίδι» πάνω σε έλκηθρο!

Αν θέλουμε, λοιπόν, να ανακαλύψουμε τη μαγεία των γιορτών σε κάθε διαδρομή μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι μία στάση για ανεφοδιασμό σε ένα από τα πρατήρια AVIN, καθώς μέχρι τις 8 Ιανουαρίου μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα από τα 10.000 δώρα που κληρώνει η Τυχερή Αντλία, αλλά και 2.000 ευρώ σε καύσιμα για να καλύψουμε από τώρα τα έξοδα των μετακινήσεων του 2026. Ναι, είναι η πιο υπέροχη, μαγική περίοδος του χρόνου και κάθε μικρή στάση, κάθε διαδρομή και κάθε χαμόγελο που ανταλλάσσουμε, η μαγεία των Χριστουγέννων «ανάβει» στην καρδιά μας. Η AVIN είναι εδώ για να προσθέσει λίγη επιπλέον χαρά σε κάθε μας μετακίνηση.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις