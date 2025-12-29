Αν τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της οικογένειας, η ευκαιρία για να μαζευτούν κοντινοί και πιο μακρινοί συγγενείς ξανά γύρω από το τραπέζι, η Πρωτοχρονιά είναι μια αρκετά διαφορετική υπόθεση. Η Παραμονή κατ’ εξοχήν αφιερώνεται σε φίλους, αναλώνεται σε μεγάλα καλέσματα και ξέφρενα πάρτι και επιτρέπει -αν όχι επιβάλλει- τη χρήση φαντασίας. Και τα γλυκά, όμως, φαντασία χρειάζονται. Και η Νάντια Πολυζώη άφησε τη δική της να ελεύθερη και δημιούργησε, ειδικά για τα τραπέζια της Πρωτοχρονιάς, τα πιο παραμυθένια, εντυπωσιακά γλυκά σε παστέλ αποχρώσεις και σε γεύσεις που λες και υπόσχονται ότι η νέα χρονιά θα είναι… του ονείρου!

Γιορτινή πάβλοβα

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄ (+ 4 ώρες αναμονή)

Χρόνος ψησίματος: 2 ώρες

Βαθμός δυσκολίας: **

Υλικά για 12 μερίδες

Για τη μαρέγκα

6 ασπράδια αβγών

300 γρ. ζάχαρη

1 κ.γ. χυμό λεμονιού ή ξίδι

1 κ.γ. κορν φλάουρ

Για την κρέμα

360 ml κρέμα γάλακτος

30 γρ. άχνη ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Χρώμα ζαχαροπλαστικής (προαιρετικά)

Για το κουλί βατόμουρο

2 φλιτζ. φρέσκα ή κατεψυγμένα βατόμουρα

1/2 φλιτζ. ζάχαρη

1/4 φλιτζ. νερό

1 κ.γ. χυμό λεμονιού (προαιρετικά)

Φραγκοστάφυλα, ράσμπερι, σύκα κ.λπ. για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Φτιάχνουμε πρώτα τη μαρέγκα: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 140°C. Στρώνουμε μια λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί και σχεδιάζουμε επάνω έναν κύκλο διαμέτρου 30 εκ. Σχεδιάζουμε στη συνέχεια και ένα δεύτερο ομόκεντρο κύκλο διαμέτρου 10 εκατοστών. Γυρίζουμε το χαρτί ανάποδα ώστε το σχέδιο να βρίσκεται από κάτω.

Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ με το εξάρτημα του γάντζου τα ασπράδια σε μεσαία ή χαμηλή ταχύτητα για 3 λεπτά, μέχρι να σχηματίζονται στην επιφάνειά τους απαλές κορυφές. Ανεβάζουμε ελαφρώς την ταχύτητα και, με το μίξερ πάντα σε λειτουργία, προσθέτουμε κουταλιά κουταλιά τη ζάχαρη, χτυπώντας για 10 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε κουταλιά.

Αφού ενσωματώσουμε όλη τη ζάχαρη, συνεχίζουμε το χτύπημα σε υψηλή ταχύτητα για άλλα 5 λεπτά. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το χυμό λεμονιού (ή το ξίδι) και το κορν φλάουρ και χτυπάμε ξανά για 5 λεπτά. Σε αυτό το σημείο η μαρέγκα πρέπει να είναι παχιά, σταθερή και γυαλιστερή, χωρίς κόκκους ζάχαρης. Αν ωστόσο νιώθουμε ακόμη τη ζάχαρη όταν πιάνουμε τη μαρέγκα στα δάχτυλά μας, συνεχίζουμε για λίγο το χτύπημα μέχρι να λιώσει τελείως.

Μόλις η μαρέγκα είναι έτοιμη, τη ρίχνουμε πάνω στο χαρτί, ανάμεσα στους δύο κύκλους. Της δίνουμε με το πίσω μέρος του κουταλιού σχήμα και δημιουργούμε μια μικρή «κυψέλη» στο σημείο όπου θα καθίσει η κρέμα.

Τοποθετούμε το ταψί στο κέντρο του φούρνου και μειώνουμε τη θερμοκρασία στους 110°C. Ψήνουμε για 2 ώρες και στη συνέχεια σβήνουμε το φούρνο και αφήνουμε τη μαρέγκα μέσα για τουλάχιστον 2 ώρες ακόμα (ιδανικά για όλη τη νύχτα), να κρυώσει τελείως. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν ανοίγουμε καθόλου την πόρτα του φούρνου.

Στο μεταξύ, φτιάχνουμε τη σαντιγί: Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα την κρέμα γάλακτος, την άχνη ζάχαρη, τη βανίλια και το χρώμα ζαχαροπλαστικής (αν χρησιμοποιήσουμε) μέχρι να σχηματιστούν σταθερές κορυφές.

Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα τα βατόμουρα, τη ζάχαρη και το νερό και ζεσταίνουμε το μείγμα σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα μέχρι να αρχίσουν τα φρούτα να βγάζουν τους χυμούς τους και να διαλυθεί η ζάχαρη, για περίπου 5-7 λεπτά. Αν θέλουμε, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού για επιπλέον γεύση. Μόλις ξεκινήσει ο βρασμός, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 10-15 λεπτά, μέχρι να πήξει ελαφρώς το κουλί. Το αποσύρουμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Αν θέλουμε, το πολτοποιούμε με το ραβδομπλέντερ για να αποκτήσει πιο λεία υφή.

Μεταφέρουμε την ψημένη μαρέγκα σε πιατέλα ή δίσκο και γεμίζουμε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την περίμετρο με τη σαντιγί. Περιχύνουμε με το κουλί βατόμουρου και διακοσμούμε φρούτα της επιλογή μας.

Παστέλ μαρέγκες

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄

Χρόνος ψησίματος: 1½ ώρα

Βαθμός δυσκολίας: **

Υλικά για 12 μερίδες

3 ασπράδια αβγών

3/4 φλιτζ. ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

1/8 κ.γ. κρεμόριο

1/2 λοβό βανίλιας (τους σπόρους)

1/4 φλιτζ. φιστίκια ψιλοκομμένα (προαιρετικά) + λίγα επιπλέον για πασπάλισμα)

Βρώσιμα λουλούδια για τη διακόσμηση

Χρώμα ζαχαροπλαστικής σε μορφή τζελ

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 100°C και στρώνουμε δύο λαμαρίνες με αντικολλητικό χαρτί. Ανακατεύουμε με το σύρμα τα ασπράδια, τη ζάχαρη και τη βανίλια και ζεσταίνουμε το μείγμα σε μπεν-μαρί, ανακατεύοντας ελαφρά μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.

Στη συνέχεια, το μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ και το χτυπάμεστη δυνατή ταχύτητα μέχρι να σχηματιστούν στιλπνές, σφιχτές κορυφές στην επιφάνειά του. Στα μισά της όλης διαδικασίας προσθέτουμε το κρεμόριο και το αλάτι και, όταν η μαρέγκα είναι σχεδόν έτοιμη, ρίχνουμε λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής και, αν θέλουμε, τα φιστίκια.

Ρίχνουμε μεγάλες κουταλιές μαρέγκας στη λαμαρίνα ή τις σχηματίζουμε με σακούλα ζαχαροπλαστικής. Διακοσμούμε με λίγα φιστίκια επιπλέον ή με βρώσιμα λουλούδια και ψήνουμε για 1½ ώρα, μέχρι οι μαρέγκες να γίνουν τραγανές απέξω και μαστιχωτές εσωτερικά.

Gingerbread cake

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄

Χρόνος ψησίματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 16 μερίδες

1/2 φλιτζ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

1/2 φλιτζ. φυτικό λάδι

1¼ φλιτζ. καστανή ζάχαρη

1/3 φλιτζ. μελάσα

4 μεγάλα αβγά σε θερμοκρασία δωματίου

2 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας

2⅔ φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. αλάτι

2½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

2 κ.γ. τζίντζερ τριμμένο

2 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. γαρίφαλο τριμμένο

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο

1 φλιτζ. ξινόγαλο

Χρώμα ζαχαροπλαστικής

Μπισκότα gingerbread, δεντράκια από δεντρολίβανο ή φρέσκα φρούτα για τη διακόσμηση (προαιρετικά)

Για τη βουτυρόκρεμα

340 γρ. λευκή σοκολάτα ψιλοκομμένη

1½ φλιτζ. ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

1½ φλιτζ. ζάχαρη άχνη

1½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κ.γ. αλάτι

Χρώμα ζαχαροπλαστικής (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Αφήνουμε το βούτυρο εκτός ψυγείου για να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Κοσκινίζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ και τα μπαχαρικά. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 165°C. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε δύο στρογγυλά ταψιά για κέικ διαμέτρου 20 ή 25 εκ.

Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ με το σύρμα το μαλακωμένο βούτυρο και το λάδι μέχρι να ομογενοποιηθούν, για περίπου 3 λεπτά. Ρίχνουμε σταδιακά την καστανή ζάχαρη συνεχίζοντας το χτύπημα σε δυνατή ταχύτητα για 3 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουμε ένα ανοιχτόχρωμο και αφράτο μείγμα.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε τη μελάσα και ανακατεύουμε, να απορροφηθεί από την κρέμα. Ενσωματώνουμε τα αβγά, ένα ένα, καθαρίζοντας κάθε φορά με σπάτουλα και τα τοιχώματα του κάδου. Ρίχνουμε τη βανίλια και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα για άλλα 3 λεπτά, ώστε να πάρει η κρέμα όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα.

Τέλος ρίχνουμε στον κάδο και τα κοσκινισμένα στερεά υλικά εναλλάξ με το ξινόγαλο σε συνολικά τέσσερις δόσεις, ξεκινώντας με ξινόγαλο και τελειώνοντας με αλεύρι. Δεν χτυπάμε για πολλή ώρα ακόμα και αν το τελικό μείγμα έχει λίγους σβώλους.

Μοιράζουμε τη ζύμη στα δύο ταψιά και ψήνουμε για 30 λεπτά ή μέχρι τα κέικ να επανέρχονται ελαφρά όταν τα πιέζουμε και το μαχαίρι που μπήγουμε στο κέντρο τους να βγαίνει με λίγα υγρά ψίχουλα. Τα βγάζουμε από το φούρνο και τα μεταφέρουμε σε σχάρα.

Όταν κρυώσουν τελείως τα κέικ, ετοιμάζουμε το γλάσο. Ρίχνουμε τη λευκή σοκολάτα σε ένα μεγάλο μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και τη ζεσταίνουμε σε διαστήματα των 15 δευτερολέπτων, ανακατεύοντας με μια σπάτουλα σιλικόνης ενδιάμεσα μέχρι να λιώσει εντελώς. Έπειτα, την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς – θέλουμε να είναι μεν ζεστή και ρευστή, αλλά όχι καυτή γιατί θα λιώσει το βούτυρο.

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο, την άχνη ζάχαρη, τη βανίλια και το αλάτι σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ενοποιηθούν πλήρως. Με το μίξερ πάντα σε λειτουργία, ενσωματώνουμε σταδιακά στο μείγμα τη λιωμένη σοκολάτα. Στη συνέχεια, ανεβάζουμε την ταχύτητα και χτυπάμε δυνατά, μέχρι να αφρατέψει η βουτυρόκρεμα, περίπου για 1 λεπτό. Αν θέλουμε, μπορούμε να τη χρωματίσουμε με χρώμα ζαχαροπλαστικής.

Τοποθετούμε το ένα κέικ ανάποδα σε μια βάση ή μια στρογγυλή πιατέλα. Απλώνουμε στην επιφάνειά του περίπου το 1/3 του γλάσου, στρώνοντάς το ομοιόμορφα με μια σπάτουλα. Σκεπάζουμε με το δεύτερο κέικ και επικαλύπτουμε με το υπόλοιπο γλάσο όλη την επιφάνεια του γλυκού (κορυφή και πλαϊνά τοιχώματα).

Διακοσμούμε, αν θέλουμε, με μπισκότα gingerbread, δεντράκια από δεντρολίβανο ή φρέσκα φρούτα και διατηρούμε το κέικ στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή που θα το σερβίρουμε.

Princess cake

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄

Χρόνος ψησίματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 16 μερίδες

Για τα στρώματα του κέικ

2½ φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γ. αλάτι

1 φλιτζ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

2 φλιτζ. κρυσταλλική ζάχαρη

4 μεγάλα αβγά

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 φλιτζ. πλήρες γάλα

Για τη γέμιση και την επικάλυψη

2 φλιτζ. κρέμα γάλακτος

1 φλιτζ. άχνη ζάχαρη κοσκινισμένη

1 κ.γ. άρωμα πορτοκαλιού

Μαρμελάδα μανταρίνι

Μανταρίνια, ξυλάκια κανέλας και κλαδάκια δεντρολίβανου για τη διακόσμηση

Εκτέλεση

Κοσκινίζουμε σε ένα μεγάλο μπολ το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Χτυπάμε στο μίξερ, σε μέτρια ταχύτητα, το βούτυρο με τη ζάχαρη να αφρατέψουν και να αποκτήσουν κρεμώδη υφή, για περίπου 3-5 λεπτά.

Προσθέτουμε τα αβγά, ένα τη φορά, περιμένοντας να απορροφηθεί πλήρως από το μείγμα προτού ρίξουμε το επόμενο. Ρίχνουμε το εκχύλισμα βανίλιας και στη συνέχεια, με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, ενσωματώνουμε εναλλάξ τα κοσκινισμένα υλικά και το γάλα, να ενοποιηθούν σε μια αφράτη ζύμη. Δεν δουλεύουμε πολύ το μείγμα μετά την προσθήκη του αλευριού.

Μοιράζουμε τη ζύμη σε βουτυρωμένα και αλευρωμένα ταψιά και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 175°C, για 25-30 λεπτά ή μέχρι να βγαίνει καθαρή η οδοντογλυφίδα που θα μπήξουμε στο κέντρο τους. Τα αφήνουμε να σταθούν για 10 λεπτά στα ταψιά τους και στη συνέχεια τα ξεφορμάρουμε σε μια σχάρα να κρυώσουν τελείως. Στο μεταξύ, χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος, με την άχνη ζάχαρη και το άρωμα πορτοκαλιού μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές στην επιφάνεια της σαντιγί.

Τοποθετούμε το πρώτο κέικ σε μια βάση. Απλώνουμε από πάνω μια λεπτή στρώση μαρμελάδας μανταρίνι και καλύπτουμε ομοιόμορφα με σαντιγί. Σκεπάζουμε με το επόμενο κέικ και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Τέλος, επικαλύπτουμε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια του γλυκού με σαντιγί και κάνουμε χριστουγεννιάτικα σχέδια διακοσμώντας με μανταρίνια, ξυλάκια κανέλας και δεντρολίβανο.

Μους με κάστανα και μασκαρπόνε

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 10-12 μερίδες

300 γρ. κρέμα γάλακτος κρύα

150 γρ. μασκαρπόνε κρύο

300 γρ. κρέμα κάστανου για τη σαντιγί + 200 γρ. επιπλέον για το στήσιμο του γλυκού

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

3 ασπράδια αβγών

1 πρέζα αλάτι

10 μπισκότα τύπου Speculoos θρυμματισμένα

Άλειμμα Speculoos για το γαρνίρισμα

Γλασαρισμένα κάστανα σε κομμάτια για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος με το μασκαρπόνε – φροντίζουμε τα υλικά να είναι αρκετά κρύα, από το ψυγείο, ώστε να σφίξει και να σταθεροποιηθεί η σαντιγί. Ρίχνουμε 2 κ.σ. σαντιγί στην κρέμα κάστανου (300 γρ.) και ανακατεύουμε να ενωθούν. Στη συνέχεια, ενσωματώνουμε το μείγμα στην υπόλοιπη σαντιγί και ανακατεύουμε απαλά με μαρίζ για να διατηρήσουμε τον αέρα που έχει μέσα.

Χτυπάμε σε ένα ανοξείδωτο μπολ που έχουμε προηγουμένως τοποθετήσει στο ψυγείο, τα ασπράδια με το αλάτι μέχρι να αποκτήσουμε μια σφιχτή μαρέγκα. Την ενσωματώνουμε σιγά σιγά στη σαντιγί με το κάστανο, ανακατεύοντας απαλά με ελαφρές κινήσεις.

Στήνουμε το γλυκό σε ατομικές μερίδες-ποτήρια ή σε ένα μεγάλο μπολ ως εξής: Βάζουμε στη βάση μερικά θρυμματισμένα μπισκότα, από πάνω μία δόση μους, μία στρώση σκέτης κρέμας κάστανου (από τα 200 γρ.), ξανά μους, μία στρώση μπισκότα και τελειώνουμε με μους. Γαρνίρουμε με άλειμμα Speculoos και γλασαρισμένα κομμάτια κάστανου και παγώνουμε το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες προτού σερβίρουμε.

Ροζ μαρέγκες-έλατο

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ψησίματος: 60΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8-10 μαρεγκάκια

2 ασπράδια

100 γρ. ζάχαρη

Ροζ χρώμα ζαχαροπλαστικής

Εκτέλεση

Χτυπάμε τα ασπράδια με τη μισή ποσότητα της ζάχαρης μέχρι να αρχίσουν να σφίγγουν. Προσθέτουμε και την υπόλοιπη ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές. Ρίχνουμε λίγο χρώμα, χτυπάμε ξανά και, αν θέλουμε πιο σκούρα απόχρωση συμπληρώνουμε σιγά σιγά λίγο χρώμα ακόμα.

Μεταφέρουμε τη μαρέγκα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με μύτη σε σχήμα αστεριού. Σχηματίζουμε μικρά χριστουγεννιάτικα δέντρα μαρέγκας σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, πιέζοντας τρεις φορές. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 110°C, για μία ώρα.

Κέικ Earl Grey

Χρόνος προετοιμασίας: 60΄

Χρόνος ψησίματος: 35΄

Βαθμός δυσκολίας: ***

Υλικά για 12 μερίδες

2 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. φύλλα τσαγιού Earl Grey

1 φλιτζ. κρυσταλλική ζάχαρη

6 μεγάλα αβγά σε θερμοκρασία δωματίου, χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια

1 φλιτζ. γάλα σε θερμοκρασία δωματίου

1/2 φλιτζ. ε.π. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. κρεμόριο

Για την κρέμα μασκαρπόνε

3 φλιτζ. κρέμα γάλακτος

340 γρ. μασκαρπόνε

1 φλιτζ. άχνη ζάχαρη

450 γρ. σύκα κομμένα στη μέση ή σε τέταρτα για το σερβίρισμα

Για την καραμέλα

1 φλιτζ. κρέμα γάλακτος

1 κ.σ. φύλλα τσαγιού Earl Grey

1½ φλιτζ. καστανή ζάχαρη

1/4 φλιτζ. νερό

1/2 κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε με την κρέμα: Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα στη μεσαία ταχύτητα την κρέμα γάλακτος και την άχνη μέχρι να σφίξει. Προσθέτουμε το μασκαρπόνε και συνεχίζουμε το χτύπημα σε μεσαία προς υψηλή ταχύτητα μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές στην επιφάνεια του μείγματος – δεν χτυπάμε υπερβολικά την κρέμα γιατί θα γίνει βούτυρο. Τη μεταφέρουμε σε αεροστεγές δοχείο και την αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε.

Φτιάχνουμε την καραμέλα: Ζεσταίνουμε σε ένα κατσαρολάκι την κρέμα γάλακτος σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε μέσα τα φύλλα του τσαγιού και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε για 7 λεπτά και στη συνέχεια αποσύρουμε την κρέμα από τη φωτιά, τη σουρώνουμε και πετάμε τα φύλλα του τσαγιού.

Ανακατεύουμε σε μια μεσαία κατσαρόλα και σε χαμηλή φωτιά την καστανή ζάχαρη και το νερό μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία και βράζουμε για 10-12 λεπτά χωρίς να ανακατεύουμε, μέχρι να πάρει βαθύ χρυσαφί χρώμα. Αποσύρουμε και ρίχνουμε αμέσως το αλάτι και την αρωματισμένη κρέμα Earl Grey, ανακατεύοντας με γρήγορες κινήσεις, να ομογενοποιηθούν. Επιστρέφουμε την κατσαρόλα στη φωτιά για άλλα 5 λεπτά, μέχρι να πήξει ελαφρά η καραμέλα. Την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε.

Χτυπάμε στον πολυκόφτη τα φύλλα του τσαγιού Earl Grey με 1/2 φλιτζ. ζάχαρη να ομογενοποιηθούν. Κοσκινίζουμε σε ένα μεγάλο μπολ το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C και τοποθετούμε τη σχάρα στο κέντρο. Στρώνουμε δύο φόρμες 20 εκ. με αντικολλητικό χαρτί και αλείφουμε με ελαιόλαδο.

Χτυπάμε σε ένα μεγάλο μπολ με το μίξερ χειρός στη μεσαία προς χαμηλή ταχύτητα τα ασπράδια και το μείγμα ζάχαρης-τσαγιού μέχρι να αφρίσουν, περίπου για 2 λεπτά. Προσθέτουμε το κρεμόριο και ανεβάζουμε την ένταση του μίξερ στην πιο υψηλή ταχύτητα συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές, για περίπου 3 λεπτά ακόμα. Σταδιακά προσθέτουμε και την υπόλοιπη ζάχαρη, μία κουταλιά τη φορά, χτυπώντας για 10 δευτερόλεπτα μεταξύ κάθε δόσης. Συνεχίζουμε το χτύπημα για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουμε ένα παχύ και γυαλιστερό μείγμα. Μεταφέρουμε τη μαρέγκα σε καθαρό μπολ.

Στον ίδιο κάδο όπου χτυπήσαμε τα ασπράδια, ρίχνουμε την Earl Grey καραμέλα (αν θέλουμε, κρατάμε λίγη στην άκρη για το σερβίρισμα) και τους κρόκους και χτυπάμε για 5 λεπτά μέχρι το μείγμα να γίνει παχύ, ανοιχτόχρωμο και να διπλασιαστεί σε όγκο. Ρίχνουμε σταδιακά το γάλα και το ελαιόλαδο, χτυπώντας μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια, ενσωματώνουμε τα κοσκινισμένα στερεά υλικά. Τέλος, προσθέτουμε τη μαρέγκα σε τέσσερις δόσεις, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα, μέχρι να έχουμε μια αφράτη, ομοιογενή ζύμη.

Μοιράζουμε το μείγμα στις δύο φόρμες στρώνοντας την επιφάνεια με σπάτουλα και ψήνουμε στη μεσαία σχάρα του προθερμασμένου φούρνου για 32-35 λεπτά ή μέχρι να βγαίνει καθαρή από ζύμη η οδοντογλυφίδα που θα μπήξουμε στο κέντρο τους. Αφήνουμε τα κέικ να σταθούν στις φόρμες για 5 λεπτά και στη συνέχεια τα αναποδογυρίζουμε σε σχάρα. Όταν κρυώσουν τελείως, τα γυρνάμε ξανά και περνάμε με προσοχή ένα μαχαίρι γύρω από τις άκρες, ώστε να ξεκολλήσουν από το σκεύος και να τα ξεφορμάρουμε.