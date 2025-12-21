Θέλαμε μια ωραία συνταγή με μια ιστορία της πίσω. Θέλαμε επίσης τα γλυκά μας να είναι φτιαγμένα από ανθρώπους φωτεινούς, με άποψη και πείσμα. Κάπως έτσι βρεθήκαμε να φτιάχνουμε κουραμπιέδες με την Αγάπη και τη Βιβή στο σπίτι του Σάββα Θεοδοσιάδη, που μας το παραχώρησε με ζεστασιά για να είναι το σκηνικό μας κάτι από χωριό μέσα στην πόλη, όπως ακριβώς και οι περισσότερες μνήμες μας.

«Τα Χριστούγεννα είναι η πιο ανθρώπινη στιγμή του χρόνου – τότε που, μέσα στο χειμώνα, θυμόμαστε ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο», μας είπε η Αγάπη Μιχελή και μας έφερε τη συνταγή της μητέρας της, μια εύκολη πρόταση με ελαιόλαδο που μας ενθουσίασε. Και συνέχισε: «Το μαγείρεμα των προγονικών συνταγών είναι πράξη συνείδησης. Έτσι, η μαγειρική γίνεται όχι μόνο τέχνη, αλλά και μια μικρή τελετουργία: ένας τρόπος να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε».

Η Αγάπη συνηθίζει κι εκείνη να κάνει γλυκά με την κόρη της, Αριάδνη. «Παρόλο που είμαι ελαφρώς αυστηρή γύρω από το κομμάτι της διατροφής, προσπαθώ, εκτός από τα υγιεινά, “ξενέρωτα” γλυκά, να φτιάχνουμε και κάποια κλασικά από την αρχή και με κάθε λεπτομέρεια. Κι αυτό για να μάθει να εκτιμά ένα ουσιαστικό γλυκό και όχι μόνο τα junk, που δεν έχουν τίποτα να της προσφέρουν».

Οι κουραμπιέδες που έφτιαξε με τη Βιβή είναι μια συνταγή-χριστουγεννιάτικο στοίχημα της μητέρας της. «Μία από τις ελάχιστες παραδόσεις που κρατά είναι το να παρασκευάζει πολλά κιλά κουραμπιέδες και μελομακάρονα και να τα μοιράζει στους φίλους της. Η συνταγή προέρχεται από το βιβλίο της καλογερικής κουζίνας, το οποίο λατρεύει και πάντα συμβουλεύεται. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλές ιστορίες και με δικούς μου φίλους που έπεφταν με τα μούτρα και έχαναν το μέτρημα τρώγοντάς τους γιατί είναι πιο ελαφροί και τραγανοί. Τη συνταγή δεν μπορείς να την πολυπειράξεις, αλλά είναι πανεύκολη και πεντανόστιμη».

Η Αγάπη διανύει μια αισιόδοξη και γεμάτη περίοδο. «Έχω τρομερή όρεξη να μαγειρεύω, να δημιουργώ, να με φροντίζω. Σχεδιάζουμε με το συνεργάτη μου Κάρολο Μιχαηλίδη ένα νέο γαστρονομικό brand, έχω κλεισμένες λίγες, αλλά πολύ όμορφες συνεργασίες με ανθρώπους που μου δίνουν χαρά, τρέχω την ομάδα του Ohh Boy στο Παγκράτι, γράφω πολύ χωρίς να είμαι ακόμη σίγουρη γιατί, σχεδιάζω ένα vidcast –ναι, κι εγώ!– και γενικά ονειρεύομαι μετά από πολύ καιρό». Όλα αυτά δεν προϊδεάζουν για μια υπέροχη συνταγή;

Κουραμπιέδες με ελαιόλαδο και κρασί

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄

Χρόνος ψησίματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 45-50 τμχ.

400 ml ε.π. ελαιόλαδο

100 γρ. βούτυρο λιωμένο

250 ml λευκό κρασί

2 κάψουλες βανίλιας

6 κ.σ. άχνη ζάχαρη για τη ζύμη + αρκετή επιπλέον για το πασπάλισμα

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

400 γρ. αμύγδαλο χωρίς φλούδα, καβουρντισμένο και χοντροσπασμένο

Εκτέλεση

Χτυπάμε σε ένα μπολ το λάδι, το βούτυρο και την άχνη ζάχαρη (6 κ.σ.) μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε τις βανίλιες και στη συνέχεια ενσωματώνουμε σε δόσεις το αλεύρι με το κρασί και τα αμύγδαλα εναλλάξ.

Ζυμώνουμε για 2 λεπτά και στη συνέχεια είτε πλάθουμε μπαλάκια από το μείγμα τα οποία πατάμε ελαφρώς είτε το ανοίγουμε σε χοντρό φύλλο και κόβουμε σχήματα με κουπ πατ.

Αραδιάζουμε τους κουραμπιέδες σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και τους ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 30 λεπτά –ανάλογα από το μέγεθός τους–, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς.