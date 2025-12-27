Έχει πάρει φόρα η Άστον Βίλα και δεν σταματάει πουθενά. Οι «χωριάτες» με πρωταγωνιστή τον Όλι Γουότκινς, επικράτησαν με ανατροπή 2-1 της Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ, για την 18η αγωνιστική της Premier League, έφτασαν τους 39 βαθμούς και μείωσαν στους τρεις πόντους τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (42π.) και στον έναν από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι (40 π.).

Οι γηπεδούχοι, που παρέμειναν στους 29 πόντους και την τέταρτη θέση, προηγήθηκαν στο 37’ με τον Ζοάο Πέδρο, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφεραν τούμπα το παιχνίδι με δύο γκολ του Γουότκινς (63’, 84’) και έφυγαν με το διπλό από την έδρα των Μπλε.

Αυτή ήταν η 11η συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, που μπορεί να μην ξεκίνησε καλά τη σεζόν, αλλά στη συνέχεια βελτιώθηκε και έφτασε πλέον να «χτυπάει» ακόμα και το πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν στο 2ο λεπτό με τον Κόουλ Πάλμερ, αλλά το σουτ του έφυγε άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Φερνάντες στο 18’. Στο 34’ ο Τζέιμς δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Μαρτίνες απέκρουσε σε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα η Τσέλσι άνοιξε το σκορ με τον Ζοάο Πέδρο.

Στο 55’ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο 2-0, αλλά ο Μαρτίνες είπε «όχι» στον Τζέιμς. Μέχρι τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού η Τσέλσι ήταν κυρίαρχη στο παιχνίδι. Όμως, δεν κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της και το πλήρωσε ακριβά. Στο 63’ ο Ρότζερς βρήκε τον Γουότκινς και αυτός εκτέλεσε τον Σάντσεθ για το 1-1.

Τρία λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον Μάατσεν, αλλά ο Σάντσες έδιωξε σε κόρνερ. Ο,τι δεν κατάφερε ο Μάατσεν, το έκανε με κεφαλιά ο Γουότκινς στο 84’, με τον διεθνή επιθετικό να ολοκληρώνει την ανατροπή για την Άστον Βίλα και να δίνει στην ομάδα του το διπλό.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Κουκουρέγια (69’ Γκουστό), Τσαλόμπα, Μπαντιασίλ, Τζέιμς, Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες, Πάλμερ (72’ Εστεβάο), Νέτο, Γκαρνάτσο (69’ Γκίτενς), Ζοάο Πέδρο (69’ Ντελάπ)

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Λίντελεφ, Κονσά, Μάατσεν (83’ Ντιν), Τίλεμανς, Καμαρά (83’ Μπογκάρντ), ΜακΓκίν (58’ Ονανά), Ρότζερς, Μπουεντία (58’ Σάντσο), Μάλεν (58’ Γουότκινς).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0

Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Γουέστ Χαμ – Φούλαμ 0-1

Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ 4-1

Λίβερπουλ – Γουλβς 2-1

Άρσεναλ – Μπράιτον 2-1

Μπέρνλι – Έβερτον 0-0

28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

