Σκοτάδι καλύπτει τον τραυματισμό ενός 14χρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ έλεγε τα κάλαντα. Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για παράσυρση από ΙΧ αυτοκίνητο, κάτι το οποίο διαψεύδουν οι τελευταίες. Είναι πολύ πιθανόν δηλαδή, το κορίτσι να έπεσε μόνο του οδηγώντας το πατίνι. Αυτό τουλάχιστον φέρεται να υποστηρίζει η ίδια τις τελευταίες ώρες που αρχίζει σταδιακά να θυμάται τι ακριβώς συνέβη.

Όπως δήλωσε στο ΒΗΜΑ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, το ατύχημα συνέβη νωρίς το πρωί της Τετάρτης (24/12), ώρα που η 14χρονη βγήκε να πει τα κάλαντα. «Ήταν περίπου 7 παρά όταν μία νοσηλεύτρια βρήκε το κορίτσι αναίσθητο και με κακώσεις στο κεφάλι. Της έκανε ανάνηψη και ειδοποίησε για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων “Αγία Σοφία” όπου νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Είναι εκτός κινδύνου», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρχική εντύπωση ήταν ότι οδηγός οχήματος παρέσυρε το κορίτσι και το εγκατέλειψε. «Μάλλον, όμως έπεσε μόνο του, προσπαθώντας να οδηγήσει το πατίνι το οποίο βρήκε ενεργοποιημένο σε πεζοδρόμιο. Αυτό τουλάχιστον θυμήθηκε το παιδί το παιδί όταν άρχισε να συνέρχεται».