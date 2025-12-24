Με τις μελωδίες των Χριστουγέννων «πλημμύρισε» σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, το Δημαρχείο Πειραιά. Τα παραδοσιακά κάλαντα και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που ακούστηκαν, «μετέφεραν» το μήνυμα της αισιοδοξίας, της αγάπης και της ενότητας.

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μαζί με τη σύζυγό του Βάλια και τα παιδιά τους Πέτρο και Γιολάντα, υποδέχθηκε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» και τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών, οι οποίοι έψαλαν Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και εορταστικές μελωδίες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εργαζόμενοι του Δήμου, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές ενόψει των εορτών.

Χθες, Τρίτη, η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς έψαλε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και γιορτινές μελωδίες στον κ. Μώραλη, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο Πειραιά.

«Οι Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τα παραδοσιακά κάλαντα που ακούστηκαν στο Δημαρχείο “γέμισαν” όλους μας με χαρά, συγκίνηση και αισιοδοξία. Τέτοιες στιγμές αναδεικνύουν τον πολιτισμό, την παράδοση και τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς, ιδιαίτερα μέσα από τη συμμετοχή παιδιών, συλλόγων και χορωδιών» δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο οποίος ευχαρίστησε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, τη χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» και τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών, που με τα κάλαντα και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μετέφεραν το εορταστικό κλίμα στο Δημαρχείο. «Τα Χριστούγεννα», συνέχισε, «είναι μια περίοδος αγάπης, αλληλεγγύης και ενότητας, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το νέο έτος. Εύχομαι σε όλες τις Πειραιώτισσες και όλους τους Πειραιώτες καλά Χριστούγεννα, με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα».