Το 2021 μεταφράστηκε στην Ελληνική το βιβλίο της φιλοσόφου και ιδρύτριας της Σχολής Montessori του Παρισιού, Μαρί Ρομπέρ, Το ταξίδι της Πηνελόπης. Μια οδύσσεια της σκέψης, μετά από δύο άλλα βιβλία της, αφιερωμένα σε μεγάλους φιλοσόφους, τα οποία και μεταφράστηκαν σε 15 γλώσσες.

Η Μαρί Ρομπέρ θεωρείται νέο συγγραφικό αστέρι της Γαλλίας, και η Πηνελόπη της είναι μια ηρωίδα μυθική αλλά συνάμα σύγχρονη, μια νέα γυναίκα αποφασισμένη να ανακαλύψει το νόημα της ζωής, ξεκινώντας μια περιπέτεια με αφετηρία την Ελλάδα. Οπως η ίδια ομολογεί, το βιβλίο της αυτό δεν είναι εγχειρίδιο φιλοσοφίας, ούτε δοκίμιο ούτε μυθιστόρημα, είναι μια αφήγηση για όλους εκείνους που μια μέρα χρειάστηκε να αφήσουν το ήσυχο λιμάνι τους.

Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας, που χρειάστηκε να αφήσει το για καιρό ήσυχο λιμάνι του και να επιστρέψει δριμύτερος, έχει διαβάσει το βιβλίο αυτό. Ομως, η αφήγηση της γαλλίδας συγγραφέως συμπίπτει σε πολλά σημεία με την δική του αφήγηση της Ιθάκης.

Επιλεκτικά αναφέρω τα ακόλουθα: Η Μαρί Ρομπέρ γράφει στο κεφάλαιο του βιβλίου της με τίτλο «Αναζητώντας τον καθαρό λόγο»: «Νομίζω ότι αυτό που βρήκα πιο εντυπωσιακό στην Οδύσσεια είναι η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη και η συνάντησή του με την Πηνελόπη. Πώς να πιάσεις πάλι το νήμα με κάποιον που έχεις να δεις είκοσι χρόνια;».

Αυτό ακριβώς το νήμα με τον «ΣΥΡΙΖΑ Πρώτη φορά Αριστερά», προσπαθεί να πιάσει πάλι ο Αλέξης Τσίπρας, ένα κόμμα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος και διετέλεσε πρωθυπουργός. Πώς να το πιάσει όμως ύστερα από αυτήν την προϊστορία του; Το νήμα είναι… μπερδεμένο και το αποτέλεσμα αμφισβητείται! Θα επιστρέψει στην Ιθάκη, θα συναντήσει ξανά την Εξουσία;

Στο ίδιο κεφάλαιο του βιβλίου, η γαλλίδα συγγραφέας γράφει: «Λοιπόν, ο Οδυσσέας επιστρέφει, αλλά ξέρει ότι πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί οι εχθροί του είναι πολλοί. Μεταμφιέζεται σε ζητιάνο για να μην τον αναγνωρίσουν και τα καταφέρνει».

Γνωρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί οι εχθροί του είναι πολλοί, γι΄ αυτό κινείται αργά-αργά και με σύστημα. Μεταμφιέζεται και ο ίδιος, και από Αριστερός γίνεται Κεντρώος, γιατί το Κέντρο αρέσει στον πολίτη, και προς το παρόν, φαίνεται να τα καταφέρνει. Μεταμφιέζεται σε εθνοσωτήρα, καθώς υπάρχει σήμερα ένδεια πολιτικών αρχηγών…

Το ταξίδι και των δύο συγγραφέων είναι φιλοσοφικό και γοητευτικό, είναι μια σύγχρονη Οδύσσεια. Μόνος προορισμός τους, η Ιθάκη, η Ιθάκη των υπαρξιακών απαντήσεων, και της προσωπικής επιτυχίας.

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.