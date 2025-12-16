Ενθουσιασμός επικράτησε και στην Πάτρα για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Πολίτες που βρέθηκαν εκτός του θεάτρου Royal υποδέχθηκαν με θέρμη τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος επέλεξε την πρωτεύουσα της Αχαΐας για ν’ αρχίσει το λανσάρισμα της Ιθάκης και την πολιτική περιοδεία του στην ελληνική επικράτεια.

Τα χειροκροτήματα συνδυάστηκαν με συνθήματα κατά της δεξιάς, ανθοδέσμες, αλλά και φωτογραφίες με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος δεν αρνήθηκε τα αιτήματα των παριστάμενων.

Άμα τη εμφανίσει του στην πλατεία του θεάτρου έτσι ώστε να καθίσει στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, ο πρώην πρωθυπουργός έγινε δεκτός με παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο ίδιος αντάλλαξε δεκάδες χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά, έχοντας ένα μόνιμο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την Ιθάκη στην Πάτρα