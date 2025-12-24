5 το πρωί: Γιορτές με μπλόκα – Νέα αρχεία για Επστάιν – Reunion στο «Παρά Πέντε»
Παραμένουν τα μπλόκα στους δρόμους με αγρότες και Τροχαία να αλληλοκατηγορούνται για την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών - Η ομάδα του tovima.gr σας εύχεται «Καλά Χριστούγεννα με υγεία και χαρές». Το «5 το πρωί» θα επιστέψει στο inbox σας τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.
1
Μπλόκα και γιορτινή ταλαιπωρία
- Μπλόκα και κόντρα αγροτών – Τροχαίας: Τα μπλόκα παραμένουν και μέσα στις γιορτές, με αγρότες και Τροχαία να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη της ταλαιπωρίας, ενώ οδηγοί περιγράφουν πολύωρες περιπέτειες και παραπλανητικές εκτροπές.
- Χάος στις μετακινήσεις των Χριστουγέννων: Η έξοδος γίνεται μέσω αλλεπάλληλων παρακάμψεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη που μετατρέπεται σε «Οδύσσεια», με ουρές χιλιομέτρων, GPS και χωματόδρομους.
- Μήνυμα Μητσοτάκη για «κοινή ευθύνη»: Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους αγρότες να δείξουν υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς, με την Τροχαία να έχει τον πρώτο λόγο για την ασφάλεια στους δρόμους.
2
Νέα δημοσιοποίηση αρχείων Επστάιν από το Υπυργείο Δικαιοσύνης
- Δημοσιοποίηση εγγράφων Επστάιν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα 30.000 σελίδες αρχείων, που αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Επστάιν περισσότερες φορές από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως.
- Εμπλοκή Άντριου Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ: Τα έγγραφα αναφέρουν την παρουσία μυστηριώδους «Α», που παραπέμπει στον πρώην πρίγκηπα, σε ανταλλαγές email για διευθέτηση συναντήσεων με «ακατάλληλους φίλους», μέσω της συνεργού του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ.
- Αντίδραση Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα αρχεία «ψευδή και εντυπωσιοθηρικά», υποστηρίζοντας ότι πλήττουν άτομα που «γνώρισαν αθώα» τον Επστάιν, ενώ προσπάθησε να τα παρουσιάσει ως απόσπαση προσοχής από τα επιτεύγματα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.
3
Η μεγάλη επιστροφή του Παρά 5
- Αναδρομή, Reunion και συλλογική νοσταλγία: Η αγαπημένη τηλεοπτική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, «Στο Παρά Πέντε», επέστρεψε χθες στη μικρή οθόνη 20 χρόνια μετά την αρχική της προβολή με ένα ειδικό reunion επεισόδιο στο MEGA, που συνδύασε αναμνήσεις, συνεντεύξεις και νέες σκηνές με τους πρωταγωνιστές να ξαναπαίζουν τους ρόλους τους και να μοιράζονται άγνωστα στιγμιότυπα και συγκινητικές στιγμές από τα γυρίσματα. Η σειρά, που έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη του κοινού, παρουσιάστηκε όχι απλώς ως αναδρομή, αλλά ως ένα συλλογικό βίωμα νοσταλγίας και ταύτισης, καλύπτοντας πρόσωπα και γενιές τηλεθεατών που την αγάπησαν τόσο στην πρώτη προβολή όσο και σε επαναλήψεις όλα αυτά τα χρόνια.
- Πώς δημιουργήθηκε το reunion των 20 χρόνων; Το επετειακό reunion της σειράς δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της διαρκούς αγάπης του κοινού επί 20 χρόνια, μέσα από επαναλήψεις και έντονη παρουσία στα social media. Η παραγωγή αξιοποίησε ενεργά τη συμμετοχή των τηλεθεατών μέσω ειδικού microsite του MEGA, όπου ψήφισαν αγαπημένες σκηνές και στιγμές, πάνω στις οποίες ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε νέο υλικό, συνθέτοντας ένα επεισόδιο που συνδυάζει νοσταλγία, νέες σκηνές και backstage περιεχόμενο.
- Πώς αντέδρασε το κοινό στην επιστροφή; Είκοσι χρόνια μετά, το reunion του «Στο Παρά Πέντε» ξύπνησε μνήμες, συγκίνηση και έντονα συναισθήματα, με το κοινό να πλημμυρίζει το Χ με ατάκες, αναμνήσεις και σχόλια αγάπης για τη θρυλική σειρά, τους ανθρώπους της και τους ήρωες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον χρόνο. Χαρακτηριστικά κάποιος χρήστης έγραψε: «Ζούμε ένα όνειρο».
4
Βροχερός ο καιρός τα Χριστούγεννα και πορτοκαλί προειδοποίηση
- Άστατος ο καιρός σήμερα: Βροχές και αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν από 3 έως 6 μποφόρ. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη αναμένονται συννεφιές και τοπικές βροχές.
- Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα: Σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού ενόψει Χριστουγέννων, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν τη δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.
- Εξέλιξη έως και τα Χριστούγεννα: Τα έντονα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται βελτίωση το απόγευμα των Χριστουγέννων. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7–8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.
5
Μεγάλο διπλό για τον Παναθηναϊκό
- Άλωσε το Κάουνας: Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός για περίπου 25 λεπτά, όμως στο φινάλε της αναμέτρησης έδωσε ρεσιτάλ. Με τους Ναν και Οσμάν σε μεγάλη βραδιά επικράτησε 92-85 κόντρα στη Ζάλγκιρις και πήρε τρίτη διαδοχική νίκη στη EuroLeague.
- Το ντέρμπι η Φενέρ: Στο μεγάλο ματς της βραδιάς η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-71 της Μπαρτσελόνα χάρη στην ψυχραιμία του Μπάλντουιν από τη γραμμή των βολών και την αστοχία του Πάντερ στην εκπνοή του χρόνου.
- Έρχονται εξελίξεις: Την ίδια ώρα η ανακοίνωση της FIBA και του NBA για τη δημιουργία νέας λίγκας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αναμένεται να φέρει εξελίξεις στις αρχές του νέου χρόνου. Ήδη υπάρχουν πολλά σενάρια για την επόμενη ημέρα και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μπαράζ διαπραγματεύσεων το προσεχές διάστημα.
