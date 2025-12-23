Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το μεσημέρι της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το δελτίο, τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις βραδινές ώρες της Τρίτης στο Ιόνιο και θα επεκταθούν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στη δυτική Ελλάδα, καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Η εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και στις υπόλοιπες περιοχές έως το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Περιοχές που θα πληγούν

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

– Στο Ιόνιο, από τις βραδινές ώρες της Τρίτης έως αργά το βράδυ της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (Καρδίτσα και Τρίκαλα), τη δυτική και κεντρική Στερεά (Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα) και τη δυτική Πελοπόννησο, από το μεσημέρι της Τετάρτης έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου.

– Στη Δυτική Μακεδονία, πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

– Στην Κεντρική Μακεδονία, από το απόγευμα της Τετάρτης έως το απόγευμα των Χριστουγέννων.

– Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, από το βράδυ της Τετάρτης έως το απόγευμα της Πέμπτης.

Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μέσω της ιστοσελίδας της (oldportal.emy.gr) και του ευρωπαϊκού συστήματος προειδοποιήσεων Meteoalarm.

Το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες.