Τα μπλόκα θα παραμείνουν στους δρόμους και τις επόμενες μέρες με τους αγρότες και την Τροχαία να «εξαπολύουν πυρά» μεταξύ τους. Όσοι ξεκίνησαν ή θα ξεκινήσουν για τους προορισμούς τους είναι έτοιμοι να ζήσουν μία «Οδύσσεια». «Μου είπαν να πάω από εκεί… έφτασα Σκόπια», δηλώνει πολίτης στο Mega.

Η έξοδος των Χριστουγέννων γίνεται μέσω εκτροπών. Παραδείγματος χάριν, η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε πολύωρη περιπέτεια για τους οδηγούς. Ατέλειωτες ουρές χιλιομέτρων, παρακάμψεις σε τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού, το GPS στα χέρια και οδήγηση σε χωματόδρομους.

Στο ύψος της Θήβας οι οδηγοί πρέπει να κάνουν παράκαμψη στον κόμβο Ριτσώνας και να ξαναμπούν στον κόμβο Μπράλου.

Ένα οδηγός που ξεκινά σήμερα από την Αθήνα θα χρειαστεί περίπου 5 ώρες για να φτάσει στη Λαμία εκτός από την παράκαμψη προς την Εθνική Οδό Θήβας- Λειβαδιάς έχει να αντιμετωπίσει και ουρά δέκα χλμ. από το Σχηματάρι έως τη Ριτσώνα και στις Μικροθήβες οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν ξανά με υπομονή.

Πού υπάρχουν μπλόκα στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης;

Θήβα

Κάστρο

Αταλάντη

Μπράλο

Μικροθήβες

Νίκαια Λάρισας

Διόδια Μαλγάρων

«Εμείς ανοίξαμε τους δρόμους, η Τροχαία τους έκλεισε», δηλώνουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Η Τροχαία με τη σειρά της αναφέρει ότι: «Είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε τη μετακίνηση των πολιτών».

Με τη Θήβα κλειστή, ουρές αυτοκινήτων έχουν σχηματιστεί και στη Ριτσώνα. Με καφάσια οι αγρότες αποτρέπουν τους οδηγούς να αναπτύξουν ταχύτητα στο μπλόκο του Κάστρου. Στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες άνοιξαν μία διευρυμένη λωρίδα, ωστόσο η Τροχαία κρίνει πως η διέλευση των οχημάτων δεν είναι ασφαλής και η κίνηση γίνεται με εκτροπές. Ουρές αυτοκινήτων και στον κόμπο Πλατυκάμπου.

Η διαδρομή για τη Θεσσαλονίκη έχει μια ακόμη παράκαμψη στο ύψος του Κιλελέρ. Η Τροχαία οδηγεί τους διερχόμενους από παρακαμπτήρια οδό προκειμένου να βγουν στην Παλαιά Εθνική Λάρισας – Βόλου και από εκεί να ανέβουν και πάλι στην Εθνική Οδό Αθηνών –Θεσσαλονίκης. Αλαλούμ επικρατεί και στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου Ε65. Χαμένοι οδηγοί ζητούν βοήθεια ακόμα και από τηλεοπτικά συνεργεία προκειμένου να βρουν τον δρόμο τους.

Μια παράκαμψη περίπου 30 χλμ. θα πρέπει να κάνουν και οι οδηγοί που θα κινηθούν από το Αντίρριο προς τα Ιωάννινα καθώς στο ύψος Αγγελοκάστρου η Ιόνια Οδός είναι κλειστή που σημαίνει 2 επιπλέον ώρες ταξίδι.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

«Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς» το μήνυμα που έστειλε στους αγρότες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς. «Τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει».

Τι λένε οι ξενοδόχοι;

Να μπει άμεσα τέλος στην ταλαιπωρία που βιώνουν οι ταξιδιώτες ζητούν οι ξενοδόχοι. Όπως λένε, η εορταστική περίοδος ξεκίνησε με μαζικές ακυρώσεις στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς.

«Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας», είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Στη λίμνη Πλαστήρα καταγράφεται πτώση στις κρατήσεις 80% σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών κάνουν αγώνα δρόμου για να εξασφαλιστεί ο ομαλός ανεφοδιασμός της αγοράς, αφού τα δρομολόγια όπως λένε απαιτούν ακόμη και διπλάσιο χρόνο.