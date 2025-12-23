Το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο για το 2025 άρχισε με την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το αγροτικό. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε όσα έχει κάνει η Κυβέρνηση μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε μήνυμα για τα μπλόκα.

Αρχικά, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «Ξεκινώντας την τελευταία μας συνεδρίαση για το 2025 θα ήθελα να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες ελπίζω να εκτονωθούν. Θυμίζω ότι και χτες είχαμε νέες εκταμιεύσεις. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές όπως είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε. Όχι χωρίς καθυστερήσεις καθώς όπως έχουμε ξαναπεί ήταν μια σύνθετη διαδικασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια όμως περισσότερα από πέρσι και σίγουρα με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους. Από τα 27 αιτήματα του κλάδου τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν.

Το δεύτερο που πρέπει να τονίζουμε είναι ότι επιτέλους η χώρας μας αποκτά έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος το οποίο ήταν πρακτικά χρεοκοπημένο. Θέλω να θυμίσω ότι μόνο η παράταξή μας στήριξε στη Βουλή αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς είναι συμφωνημένη με την Επιτροπή και ήταν μονόδρομος προκειμένου να αποκτήσουμε ένα σύστημα επιδοτήσεων που να διακρίνεται από διαφάνεια και από αποτελεσματικότητα.

Τέλος θέλω να πω ότι πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή στη Βουλή η οποία θα εξετάσει τα μακροπρόθεσμα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα».

«Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της Κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια»

Στη συνέχεια θέλησε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αγρότες τονίζοντας: «Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν. Εχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είναι ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες.

Όλοι αυτοί δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν ούτε πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτήριους. Τον πρώτο λόγο για τους δρόμους τον έχει η τροχαία και η οδική σε όσους προτιμούν παράδοξο να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια».