Το NBA και η FIBA ανακοίνωσαν την έναρξη κοινής διερεύνησης για τη δημιουργία μιας νέας, επαγγελματικής πανευρωπαϊκής λίγκας μπάσκετ ανδρών, σηματοδοτώντας μια δυνητικά κομβική εξέλιξη για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο και θα περιλαμβάνει συζητήσεις με υποψήφιες ομάδες και επενδυτικούς ομίλους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση.

Λίγα κλειστά συμβόλαια και προκριματικό τουρνουά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα λίγκα φιλοδοξεί να συνδυάσει τη διεθνή τεχνογνωσία και το εμπορικό αποτύπωμα του NBA με τις δομές και τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου που εκπροσωπεί η FIBA. Εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό μόνιμων θέσεων, η συμμετοχή στη διοργάνωση θα παραμένει ανοιχτή, προσφέροντας κάθε σεζόν σε όλες τις ομάδες που αγωνίζονται σε εγχώρια πρωταθλήματα υπό την αιγίδα της FIBA τη δυνατότητα πρόκρισης με αξιοκρατικά κριτήρια.

Η πρόκριση θα μπορεί να εξασφαλίζεται είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA είτε μέσω ειδικού προκριματικού τουρνουά που θα διεξάγεται στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Παράλληλα, το αγωνιστικό καλεντάρι της νέας λίγκας θα ευθυγραμμίζεται με εκείνα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, ώστε οι παίκτες να μπορούν να εκπροσωπούν απρόσκοπτα τόσο τους συλλόγους όσο και τις εθνικές τους ομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Στήριξη στα εγχώρια πρωταθλήματα

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, NBA και FIBA δηλώνουν πρόθεση να επενδύσουν ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ. Το σχέδιο περιλαμβάνει οικονομική στήριξη και διάθεση πόρων προς τα εγχώρια πρωταθλήματα, τις ακαδημίες των συλλόγων, καθώς και τα υφιστάμενα προγράμματα ανάπτυξης παικτών, προπονητών και διαιτητών που υλοποιούν ήδη οι δύο οργανισμοί.

«Η πρόοδος στην υλοποίηση του κοινού αυτού project αποτελεί σπουδαίο νέο για την ευρωπαϊκή οικογένεια του μπάσκετ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, υπογραμμίζοντας ότι η προτεινόμενη δομή σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Όπως σημείωσε, κάθε φιλόδοξος σύλλογος θα έχει ένα «αξιοκρατικό μονοπάτι προς την κορυφή», ενώ το συνολικό εγχείρημα στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας ομάδων, πρωταθλημάτων και εθνικών ομοσπονδιών, με τελικό αποδέκτη τους φιλάθλους.

Από την πλευρά του NBA, ο Επίτροπος Adam Silver τόνισε ότι οι επαφές με ευρωπαϊκούς φορείς έχουν ενισχύσει την πεποίθηση πως η δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης συνιστά «τεράστια ευκαιρία» για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στην ήπειρο. «Μαζί με τη FIBA, προσβλέπουμε στη συνεργασία με ομάδες και ιδιοκτησιακούς ομίλους που συμμερίζονται το όραμά μας για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ», ανέφερε.

Το NBA και η FIBA αναμένεται να επανέλθουν με περισσότερες λεπτομέρειες τους επόμενους μήνες, καθώς το σχέδιο περνά σταδιακά από το στάδιο της διερεύνησης σε εκείνο των αποφάσεων.