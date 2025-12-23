Ενα τεράστιο διπλό! Ο Παναθηναϊκός εμφάνισε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και πολλές λύσεις στο δεύτερο, με αποτέλεσμα να φύγει με επική νίκη από το γήπεδο της Ζαλγκίρις.

Ο Τι Τζέι Σορτς μπήκε στα παπούτσια του Κώστα Σλούκα και ουσιαστικά «έφτιαξε» την επίθεση της ομάδας του, κάνοντας ένα εντυπωσιακό νταμπλ νταμπλ. Οσμάν και Ναν ανέλαβαν στο σκοράρισμα, με φοβερά καλάθια στην τέταρτη περίοδο, ενώ ο Φαρίντ είναι ο μόνος που έδωσε ισορροπία στη ρακέτα.

Για τη Ζαλγκίρις φοβερός ήταν ο Μόουζες Ράιτ, ενώ ακολούθησε ο Γουίλιαμς Γκος. Το χειρότερό του βράδυ πέρασε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Παρότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Γκραντ και Καλαϊτζάκη στην πεντάδα, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά στην πρώτη περίοδο αμυντικά. Ο Αταμάν δοκίμασε τρεις σέντερ και κατέληξε στον Γιουρτσεβέν, με την περίοδο να ολοκληρώνεται στο 28-19.

Η διαφορά ανέβηκε στα διψήφια, όμως ο Παναθηναϊκός έκανε ένα καλό επί μέρους και μείωσε σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, το τριφύλλι δεν είχε συνέπεια στην επίθεση, ούτε έπαιζε καμία εξαιρετική άμυνα. Ο Αταμάν καθυστέρησε το τάιμ άουτ και το πήρε όταν η Ζαλγκίρις πήγε στους 14. Ο Αταμάν δοκίμασε και τέταρτη συνταγή στο 5, με τον Μήτογλου, μετά τους Φαρίντ, Χολμς και Γιουρτσεβέν. Επιθετικά ανέλαβε ο Σορτς με τις εμπνεύσεις του και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 50-40.

Το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου δεν έφερε το παιχνίδι τούμπα. Ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα εύθραυστος και βελτιώθηκε μόνο με την είσοδο του Σορτς, που τακτοποίησε την επίθεση και μείωσε στους πέντε με δικό του τρίποντο και αργότερα στους τέσσερις με δική του ασίστ. Ο τρομερός κοντός είχε αναλάβει για τα καλά. πήκε στη ρακέτα, σκοραρε, μείωσε στους δύο. Ο Παναθηναϊκός είχε βελτιωθεί και αμυντικά, με τον Μασιούλις να πετάει στο ματς τον Ράιτ για να βρει λύσεις.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στον έναν: 64-63! Η τελευταία ξεκίνησε ιδανικά, με τρίποντο προσπέρασης του Οσμαν. Σε 1:10, ο Τούρκος έβαλε 8 πόντους!

Ο Παναθηναϊκός τα έβαζε όλα. Ο Ναν πήρε μπροστά και η διαφορά ανέβηκε στους 8 πόντους πάρα πολύ γρήγορα. Ο Οσμαν συνέχισε το βιολί του και το τριφύλλι πήρε +11! Ενα τετράποντο του Ουλάνοβας την έριξε στους επτά, όμως ο Ναν «πυροβόλησε» ξανά από το τρίποντο.

Το τριφύλλι διατήρησε τη διαφορά στα ψηλά και έφυγε με ένα τεράστιο διπλό.