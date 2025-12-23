Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ το βράδυ έντονα καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν τις δυτικές περιοχές της χώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν νεφώσεις.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές στο Ιόνιο, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι ήπιος, ωστόσο βροχές αναμένεται να σημειωθούν λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 7 -16 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 4 – 13 βαθμούς.

Τις βραδινές ώρες χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Χριστούγεννα με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Τα Χριστούγεννα θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο. Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο και την Παρασκευή. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι βροχές αναμένεται να σταματήσουν το Σάββατο.

