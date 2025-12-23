Υπάρχουν ακόμη ήρωες. Δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω μας. Δεν φορούν πανοπλίες, ούτε βαστούν ασπίδες και σπαθιά. Άνθρωποι που υπερβαίνουν τον εαυτό τους, που βοηθούν, δίχως να ζητούν ανταλλάγματα. Σκιές που παραμένουν στην αφάνεια, παραγκωνισμένοι από την κοινωνία. Ένας ντελιβεράς, μοναχικός καβαλάρης με το ποδήλατό του, να κάνει διανομές, ένας 20χρονος ιστιοπλόος που σώζει πατέρα και κόρη από πνιγμό, ένας ναυαγοσώστης που γλιτώνει 20 χρονών παιδί από βέβαιο θάνατο, ένας θωρακοχειρουργός και ένας ιατρός Γενικής/Οικογενειακής ιατρικής, που δεν γνωρίζουν τη λέξη ”φακελάκι” παρά μόνο αγωνίζονται μέρα νύχτα για την κοινωνία.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), με πρωτοβουλία του Προέδρου της Cpt. Dr Γεωργίου Βάλλη, επιβραβεύει όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες για την προσφορά τους στον συνάνθρωπο. Ανιδιοτελώς η ΠΕΠΙΕΘ σε μια φιλανθρωπική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, η οποία τείνει να γίνει θεσμός, βοηθά 500 οικογένειες που δεν επέλεξαν να ζουν χωρίς τα απαραίτητα. Άνθρωποι υπερήφανοι με το κεφάλι σκυφτό που έχουν ανάγκη την όποια προσφορά, την όποια βοήθεια, την όποια ανθρωπιά μας έμεινε.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 19:00 στην ταβέρνα ”Κρητικός” (οδός Γαληνού 15 στο Κερατσίνι) κάνουμε τη θεωρία πράξη. Αγαθά πρώτης ανάγκης, δωροεπιταγές,ένα χαμόγελό,μια ευχή, μια ζεστή αγκαλιά. Ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας από το υστέρημα του. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η τελετή βράβευσης για όσους με τις πράξεις τους αποτελούν φωτεινό φάρο κυρίως για το ανέξοδο ήθος τους.Η βραδιά θα κλείσει σε γιορτινό κλίμα, με άφθονο φαγητό, ποτό σε όλους τους παρευρισκομένους.







Μπορείτε ακόμη να καταθέσετε χρήματα στον λογαριασμό:

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού ALPHA BANK:

IBAN : GR6101409960996002002006431

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ

Γραφείο Τύπου Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ)