Μια φιλανθρωπική εκδήλωση με στόχο τη στήριξη 500 οικογενειών που έχουν ανάγκη, διοργανώνει ενόψει των Χριστουγέννων η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), με πρωτοβουλία του Προέδρου της, Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην ταβέρνα «Κρητικός» (Γαληνού 15, Κερατσίνι) και περιλαμβάνει συλλογή και διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που δοκιμάζονται οικονομικά.

Το φιλανθρωπικό σκέλος της εκδήλωσης θα λάβει χώρα από τις 17:00 έως τις 19:00, όπου πολίτες και φορείς μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα ή δωροεπιταγές από σούπερ μάρκετ, ενισχύοντας έμπρακτα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στη συνέχεια, από τις 19:00 έως τις 21:00, θα πραγματοποιηθεί τελετή βράβευσης προσώπων που έχουν ξεχωρίσει για το κοινωνικό τους έργο και τη διαχρονική τους προσφορά σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, μέσα από διαφορετικούς τομείς δράσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι μία από τις πολλές δράσεις κοινωνικής ευθύνης της ΠΕΠΙΕΘ, που έχει ως πρωταρχικό στόχο να αναδείξει τη σημασία της προσφοράς, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.