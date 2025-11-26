Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025, στο κατάμεστο Christmas Theater, η φιλανθρωπική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο, μέσα από την προβολή ταινίας με σκηνές που δεν μεταδόθηκαν στην τηλεόραση και τα ωραιότερα αποσπάσματα της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό», μια παραγωγή του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» και της Pemptousia TV.

Η βραδιά ήταν ένας ύμνος σε έναν σύγχρονο οικουμενικό Άγιο ο οποίος αποτελεί πνευματικό στήριγμα και συνεχίζει να αγκαλιάζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων, όπως απέδειξε η μεγάλη απήχηση της τηλεοπτικής σειράς που άγγιξε βαθιά τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, αφού πάνω από 4.000 κόσμου έφτασε στο Christmas Theater σε μια παράσταση που ήταν sold out.

Το κοινό παρακολούθησε με προσήλωση την μεταφορά της τηλεοπτικής σειράς στη μεγάλη οθόνη και μέσα από σκηνές που προβλήθηκαν για πρώτη φορά με σημαντικές στιγμές από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήσαν ομιλίες ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, και ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, ο οποίος οραματίστηκε και στήριξε τη σειρά.

Παρόντες ήταν ο σεναριογράφος Γεώργιος Τσιάκκας, και οι ηθοποιοί Προκόπης Αγαθοκλέους, Νικήτας Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου, Αντώνης Κατσαρής, Δημήτρης Ξανθόπουλος και Μαρίνα Καλογήρου. Την εκδήλωση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη.

Οι συντελεστές και οι ηθοποιοί ανέβηκαν στη σκηνή και υποκλίθηκαν στον κόσμο ενώ ο σεναριογράφος και ο πρωταγωνιστής μίλησαν για την εμπειρία τους εκπροσωπώντας όλους τους ηθοποιούς.

Στη συνέχεια η γενική διευθύντρια του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός Μαρία Γιαχνάκη ευχαρίστησε τον κόσμο που γέμισε το θέατρο και έγινε μέρος της φιλανθρωπικής βραδιάς της οποίας τα έσοδα θα διατεθούν στο κέντρο βρεφών Μητέρα και στο Αναρρωτήριο Πεντέλης.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Καθηγούμενο της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ που είχε το όραμα γι΄αυτή την παραγωγή αλλά και για την οικονομική στήριξη της Μονής Βατοπαιδίου στην πραγματοποίηση της ταινίας ενώ αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές που το κοινό μετά από αυτές τις προβολές, αναφερόμενη στο ταξίδι της σειράς στη Γεωργία Ρουμανία Σερβία Ρωσία Βουλγαρία.

Η ταινία θα προβληθεί στις 29 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Καθηγούμενος της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Αγίου και στην ταπεινή αλλά γεμάτη αγάπη για τον άνθρωπο ζωή του.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος, Αργολίδος κ. Νεκτάριος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Γενικός Διευθυντής της Alter Ego Media, κ. Ιωάννης Βρέντζος, το ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος Γραικός, κ. Απόστολος Νικολαΐδης, η Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, κ. Μαρία Γιαχνάκη.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας, η οποία έψαλλε ύμνους από την Ακολουθία του Αγίου Παϊσίου, υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» και στο Αναρρωτήριο Πεντέλης.