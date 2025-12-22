Σε μια κίνηση υψηλής κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης αλληλεγγύης προχώρησε σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 ο όμιλος ΑΝΤ1 και ο Πρόεδρός του, κ. Θεόδωρος Κυριακού, ενισχύοντας το πολυδιάστατο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Με μια γενναιόδωρη προσφορά ύψους 20.000 ευρώ, η οποία προσφέρθηκε κατά την διάρκεια του ραδιομαραθωνίου της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm, ο όμιλος ΑΝΤ1 στέκεται αρωγός στην προσπάθεια της Ι.Μ. Πειραιώς, διασφαλίζοντας ότι οι συνάνθρωποί μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν θα στερηθούν τα απαραίτητα στο γιορτινό τραπέζι.

Να αναφερθεί ότι η δωρεά αυτή έρχεται να ενισχύσει τα συσσίτια και τις δομές στήριξης της Ι.Μ. Πειραιώς, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ από τον ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας δέχθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση την προσφορά, εξαίροντας την προσωπικότητα και την ευαισθησία του κ. Κυριακού, εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη του προς τον Πρόεδρο του Ομίλου.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε θερμές ευχές προς όλη την οικογένεια του ΑΝΤ1, ευχόμενος πρόοδο, ευημερία και κάθε ευλογία από τον Θεό.