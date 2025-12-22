Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο σήμερα θα προχωρήσουν σε δύο συμβολικές κινήσεις.

Περίπου στις 11.30 το πρωί τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας θα κινηθούν προς τις σήραγγες των Τεμπών. Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν την κυκλοφορία για τα φορτηγά για τρεις ώρες. Αντίθετα, θα επιτρέψουν κανονικά τη διέλευση των ΙΧ οχημάτων και των λεωφορείων.

Το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου, θα πραγματοποιηθεί τρίωρος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας από τις 18:00 έως τις 21:00. Υπενθυμίζουμε ότι σε ανάλογη κίνηση είχαν προχωρήσει και την Παρασκευή.

«Θα μείνουμε εδώ»

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες παραμένουν σε όλα τα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις δράσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό. Για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που περνούν από την περιοχή μας, χωρίς να τους δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα αυτές τις μέρες». Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί πως αμέσως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις το μεσημέρι για το αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπως έκαναν χθες για διάστημα 2 ωρών.

Κόντρα για το ποιος κλείνει τους δρόμους

Την ίδια ώρα κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους αγρότες και την αστυνομία για το ποιος κλείνει τους δρόμους. Από την πλευρά τους οι αγρότες επιμένουν ότι έχουν αφήσει μια λωρίδα ανοικτή για να περνούν τα οχήματα και ρίχνουν το μπαλάκι στην αστυνομία.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η αστυνομία δεν κλείνει τους δρόμους. «Το πώς θα προγραμματιστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να φτάσουν οι πολίτες με ασφάλεια το αποφασίζει η Αστυνομία, όχι οι αγρότες. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκεί για να διαμαρτυρηθούν, απόλυτα κατανοητό, είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα, αλλά είναι δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να χρησιμοποιούν ελεύθερα το οδικό δίκτυο της χώρας», δήλωσε.

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε κανένα μπλόκο, δεν έχει μετακινηθεί κανένα όχημα των αγροτών. Ο κόσμος ταξιδεύει ήδη από την Παρασκευή. Υπάρχει ταλαιπωρία και δυστυχώς οι παρακάμψεις δεν προσφέρουν την ασφάλεια που προσφέρει το εθνικό δίκτυο, μιλάμε για διαδρομές που είναι πιο επικίνδυνες», συνέχισε.

Οι επόμενες κινήσεις κλιμάκωσης στα μπλόκα

Όσον αφορά τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, πρόκειται να κλείσουν παραδρόμους για όλα τα εμπορικά οχήματα και να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των τελωνείων.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται να δούμε και έντονες διαμαρτυρίες έξω από γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Κινητοποιήσεις αναμένονται και έξω από το κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

Για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές. Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.