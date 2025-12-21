Ελάχιστοι θα μπορούσαν να σκεφτούν τον εαυτό τους να περπατάει στον Α1 [:Αυτοκινητόδρομος 1, γνωστός κι ως Α.Θ.Ε. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι), παλαιότερα γνωστός κι ως Π.Α.Θ.Ε. (Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι)] στο ύψος της Νίκαιας. Όχι, γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, αλλά επειδή πάντα διέρχονται πολλά αυτοκίνητα από εκεί. Ή μάλλον σχεδόν πάντα. Τώρα δε διέρχονται οχήματα από εκεί. Αντιθέτως, τώρα κανείς βλέπει μία σειρά παραταγμένων τρακτέρ. Μία εικόνα που αποτυπώνεται και σε άλλους μεγάλους δρόμους, όπου έχουν στηθεί τα μπλόκα των αγροτών.

Για αυτό φτάσαμε κι εμείς σε ένα μεγάλο, αλλά και ιστορικό μπλόκο, το μπλόκο της Νίκαιας. Το συγκεκριμένο μπλόκο αποτελεί κατά μία ευρύτερη έννοια ένα άτυπο «κοινοβούλιο» για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, αφού βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό σημείο, όπου ενώνεται η ύπαιθρος με την κεντρική Ελλάδα και με το κράτος.

Το ταξίδι ήταν μεγαλύτερο από όσο συνήθως, αφού αρκετοί κεντρικοί δρόμοι παραμένουν μέχρι και σήμερα κλειστοί. Όμως, αν και οι αγρότες έχουν τη διάθεση να αφήνουν τους πολίτες να περνάνε μέσα από τα μπλόκα, η αστυνομία στέλνει τον κόσμο από τις παρακαμπτήριες. Οι Αρχές επικαλούνται λόγους ασφαλείας για την επιλογή τους αυτή.

Οι άνθρωποι στα μπλόκα

Στα μπλόκα πλέον κανείς μπορεί να βρει ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής όλων των ηλικιών. Νέους, παιδιά και μεγαλύτερους ανθρώπους, γυναίκες, άνδρες, οικογένειες ολόκληρες, είναι εκεί και περιμένουν κάτι να αλλάξει για αυτούς.

«Κάθε μέρα στα μπλόκα (σ.σ. είμαστε), όλο το βράδυ. Παιδιά της ηλικίας μου έχουν κάνει περιπολία στο βράδυ στα μπλόκα. Έχω συζητήσει μαζί τους. Καθημερινή συζήτησή μας είναι “τι ώρα θα πας στα μπλόκα σήμερα;”». Αναφέρει ακόμα, «πολλά παιδιά του σχολείου μου, ανήκουν σε οικογένειες αγροτών. Και θέλουν να κρατήσουν τα χωράφια τους. Γι’ αυτό βρίσκονται και αυτοί στα μπλόκα. Και γενικά βλέπω ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών, να θέλουν να προσπαθήσουν. Να προχωρήσουν τις δικές τους αγροτικές επιχειρήσεις. Να το πάνε ένα βήμα παραπάνω. Και με χαροποιεί πάρα πολύ», δηλώνει στο «Βήμα» η 17χρονη μαθήτρια, Γεωργιέλλα Τσιαχρή.

«Είμαστε έξω, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης πλέον», επισημαίνει ο Γιάννης Κουκούτσης, εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου. Προσθέτει δε, ότι: «είμαστε εδώ διεκδικώντας το μέλλον μας στην ουσία. Εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως παραγωγοί, αλλά θεωρούμε ότι όλοι η ελληνική κοινωνία αυτή την ώρα, έχει πρόβλημα λόγω της ακρίβειας που υπάρχει στα αγροτικά προϊόντα, τα οποία όμως, εμείς όλως παραδόξως τα πληρωνόμαστε πάρα πάρα πολύ φθηνά».

<br />

«Περιμέναμε κάποιες εξαγγελίες στη ΔΕΘ και δεν έγινε καμία αναφορά στον πρωτογενή τομέα», εξηγεί η Βάσω Φασούλα μία νέα αγρότισσα και κτηνοτρόφος, η οποία μετά τις σπουδές στη γεωλογία και το μάρκετινγκ, αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα χωράφια και τα ζώα της οικογένειάς της.

«Τα πράγματα είναι δύσκολα, πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στις δουλειές μας, στα χωριά μας δεν μπορούμε να μείνουμε», λέει ο Νίκος Πικρός ένας νέος αγρότης 28 χρονών, ο οποίος έχει τελειώσει τη Γεωργική Σχολή στη Λάρισα. «Πρέπει να μας βοηθήσει η κυβέρνηση, για να μείνουν και νέοι στα χωρία», συνεχίζει. Μάλιστα, ο ίδιος τονίζει ότι πολλά άτομα της ηλικίας του έχουν φύγει στο εξωτερικό, ή ασχολούνται με άλλες δουλειές μακριά από τα χωράφια των γονιών τους, προκειμένου να επιβιώσουν, «μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό και την αγαπάμε τη δουλειά».

Ο 26χρονος «Αγρότης της Χρονιάς» είναι από την πρώτη στιγμή στα μπλόκα των αγροτών, «Φυσικά. Εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ, γιατί ψάχνουμε λύσεις». Ο λόγος που ο Κωνσταντίνος Κωστούλης βρέθηκε στο δρόμο είναι γιατί: «Προσπαθούμε να δούμε το μέλλον πιο αισιόδοξα, αλλά δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή, έχει έρθει ένα τέλμα στη γεωργία. Βλέπουμε συνεχώς άτομα να φεύγουν από το χώρο».

«Από το καλοκαίρι, ειδικά τα παιδιά των κτηνοτρόφων ξεκίνησαν να ρωτάνε “μπαμπά έχουμε να πληρώσουμε τα φροντιστήρια”. Ξέρεις τι είναι παιδιά να κλαίνε μαθητές του 19 και του 20, να σηκώνονται το πρωί και να ρωτάνε, αν είναι καλά τα ζώα της οικογένειας;», τονίζει στο «Βήμα» η Σίσσυ Φούντα δεντροκαλλιεργητής από τον Τύρναβο. «Τα παιδιά δεν έχουν τη διάθεση να πάνε στα σχολεία, να πάνε στα φροντιστήρια και θέλουν να παλέψουν μαζί μας. Γιατί ζούνε αυτό που ζούμε. Επηρεάζονται τα παιδιά», συμπληρώνει η Λίλιαν Νιάκα επίσης δεντροκαλλιεργητής από τον Τύρναβο.

Η ζωή στα μπλόκα

Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών συγκεντρώνονται το μεσημέρι προς το απόγευμα στα μπλόκα καίνε ξύλα και ανάβουνε φωτιά, για να ζεσταθούν. Απλώνουν ψησταριές με κάρβουνα, για να φάνε σουβλάκια, μπιφτέκια, πίτες, και συζητάνε για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του αγώνα τους. Κάθε βράδυ μία σκηνή, δηλαδή εκπρόσωποι από ένα χωρίο, αναλαμβάνουν και κάνουν περιπολίες. Ουσιαστικά, υπάρχει μία συντονισμένη ομάδα, η οποία περιφρουρεί την κατάσταση.

Παράλληλα, στα περισσότερα μπλόκα της χώρας έχουν στηθεί χριστουγεννιάτικα δέντρα, λαμπιόνια, ακόμα και φουσκωτοί Άγιοι Βασίληδες. Ακόμα, πολλές φορές μουσικοί της περιοχής δίνουν το παρών στα μπλόκα, προκειμένου να τραγουδήσουν και να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο που βρίσκεται εκεί.

Οι αγρότες λαμβάνουν πολλές φορές τρόφιμα, ποτά, φαγητά από τοπικά εστιατόρια, αλλά και εμπορικούς συλλόγους που θέλουν να δείξουν με τον τρόπο τους τη στήριξή τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, όπως και στα υπόλοιπα, βρίσκονται εκεί και παιδιά που δεν είχαν ξανά πάει σε τέτοιες κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα να ακούνε από τους μεγαλύτερους τι έχει σε αντίστοιχες συνθήκες στο παρελθόν. «Πηγαίνουμε εκεί και επειδή είμαστε διάφορες ηλικίες, ακούμε ιστορίες από προηγούμενα μπλόκα. Μαθαίνουμε ίσως, πράγματα σχετικά με το αγροτικό κίνημα που δεν ξέραμε, γιατί ίσως να μην ζούσαμε, όταν έγιναν ορισμένα γεγονότα», περιγράφει στο «Βήμα», η 17χρονη Γεωργιέλλα Τσιαχρή.

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλης εξηγεί για ποιο λόγο οι αγρότες βρίσκονται στον δρόμο και στα μπλόκα: «η εικόνα τα λέει όλα από μόνη της. Εδώ που ήρθατε (σ.σ. στο μπλόκο της Νίκαιας), τα είδατε όλα. Δεν χρειάζεται να μιλήσει κάποιος, για να δείξει τι πρόβλημα υπάρχει εδώ. Φαίνεται ξεκάθαρα το πρόβλημά μας». Επισημαίνει δε, «δε θέλει κανένας να μένει στον δρόμο. Έχουμε τις δουλειάς μας όλοι. Δεν είμαστε άνθρωποι που καθόμαστε, όπως λένε τον χειμώνα. Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές που τρέχουν πίσω. Απλά αυτή τη στιγμή, ο “κόμπος έχει φτάσει στο χτένι”».

Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στη Νίκαια

Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, όπου οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής μάζεψαν τα αιτήματά τους και τα απέστειλαν στην κυβέρνηση. Ήδη, πριν συγκεντρωθούν μέσα στην αμφιθεατρική αίθουσα, η απόφαση είχε παρθεί, «ο αγώνας μας θα συνεχιστεί επ’ αόριστον και χωρίς χρονοδιάγραμμα».

Οι συζητήσεις κράτησαν περίπου 4 ώρες, όμως αν και υπήρξαν διαφωνίες, η επιθυμία τους για ένα καλύτερο αύριο και για την πραγματοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Όλοι οι κλάδοι που εντάσσονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων μπορεί να έχουν δικά τους αιτήματα, αλλά κανένας δεν έχει εκφράσει την επιθυμία να διαφοροποιηθεί από τη συλλογική δράση. «Μπορεί να διαφέρουν κάπως (σ.σ. τα αιτήματα του ενός κλάδου από τον άλλον), αλλά είναι η γενική πολιτική που μας έχει φτάσει εδώ», τονίζει ο Θωμάς Μόσχος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς.

Τα αιτήματα των αγροτών από την κυβέρνηση

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής δεν πρόκειται να υποχωρήσουν μέχρι να λάβουν στα χέρια τους «κάτι χειροπιαστό από την κυβέρνηση. Ακόμα και με την πραγματοποίηση κάποιων εκ των αιτημάτων τους είναι διατεθειμένοι να «μπουν σε διάλογο».

Τα ιστορικά μπλόκα του ’96

«Τα σημερινά μπλόκα είναι μεγαλύτερα από αυτά του 1996», αναφέρει στο «Βήμα», ο Θανάσης Γκούμας, αγρότης που είχε ζήσει τις ιστορικές κινητοποιήσεις. «Τα αιτήματα των αγροτών τότε (σ.σ. 1996) και τώρα είναι τα ίδια», λέει με τη σειρά του, ο τότε ανταποκριτής των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», Γιώργος Βουνάτσος.

Τα μπλόκα του 1996 έμειναν στην ιστορία ως σημείο αναφοράς για το αγροτικό κίνημα, επηρεάζοντας και τις μετέπειτα αγροτικές κινητοποιήσεις των επόμενων δεκαετιών. Ξεκίνησαν στα μέσα Ιανουαρίου 1996 και άρχισαν να αποκλιμακώνονται στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και την ανακοίνωση μέτρων στήριξης προς τους αγρότες. Σε ορισμένες περιοχές τα μπλόκα λύθηκαν νωρίτερα και σε άλλες αργότερα, αλλά συνολικά η κινητοποίηση διήρκεσε 3- 4 εβδομάδες.

Ήδη από το 1995, άρχισε να υπήρχαν έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο για τα μέτρα που εφάρμοζε η κυβέρνηση σε βάρος τους. «Πιστεύαμε, ότι θα αλλάξει κάτι, να γίνει κάτι καλύτερο, αλλά τα πράγματα έγιναν χειρότερα», περιγράφει ο Γιάννης Κουκούτσης, ο οποίος είχε συμμετάσχει στα μπλόκα του 1996 και βρίσκεται και στα φετινά. Ο ίδιος τότε ήταν 25 χρονών, αλλά θυμάται ότι όπως και σήμερα υπήρχε μεγάλος αριθμός ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί. «Δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό, όλα αυτά τα χρόνια», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Τα μεγάλα μπλόκα που είχαν στηθεί ήταν το ένα κοντά στα Τέμπη, και το άλλο στον ιστορικό κόμβο της Βιοκαρπέτ -τότε δεν ήταν ακόμη αυτοκινητόδρομος διπλής κατεύθυνσης-, κόβοντας την Ελλάδα στα δύο. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της εποχής ήταν οι Θ. Κοκκινούλης (ΝΔ), Θ. Νασίκας (ΝΔ), ο Γ. Πατάκης (ΚΚΕ), ο Β. Μπούτας (ΚΚΕ) και ορισμένοι ακόμη.

Μία μεγάλη διαφορά των σημερινών μπλόκων με των τότε, πέρα από την αριθμητική υπεροχή των τρακτέρ φέτος, είναι και η κομματική χροιά που έφεραν οι αγροτικές κινητοποιήσεις του 1996. «Το ’96 είχαμε δύο στημένα μπλόκα και χωριζόμασταν σε “Γαλάζιους” και “Κόκκινους”. Τώρα είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά. Αυτό που μας κάνει τον αγώνα πιο ποιοτικό», διευκρινίζει ο Θανάσης Γκούμας.

«Όταν κατεβαίνει ο κόσμος κάτω μαζικά, οι διαφορές του αμβλύνονται. Όταν υπάρχει μαζική συμμετοχή, αίρονται όλα», σχολιάζει ο Χαρίλαος Αρχοντής, ο οποίος συμμετείχε στα μπλόκα του 1996, αλλά συμμετέχει και στα φετινά.

Ο τότε υπουργός Γεωργίας επί κυβέρνησης Κώστα Σημίτη, Στέφανος Τζουμάκας, λέει στο «Βήμα» για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 1996: «Τότε, το αίτημά τους ήταν η εγγυημένη τιμή για την παραγωγή τους. Δεν υπάρχει εγγυημένη τιμή στην ελεύθερη αγορά». Ο ίδιος προσθέτει, ότι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις: «μεσολαβητής ήμουν ανάμεσα στην ΕΕ και τους αγρότες. Δεν ήταν δικό μου το σχέδιο».

Τα μπλόκα του 1996 τελείωσαν μετά την παρέμβαση των Αρχών, όταν έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών. «Το σχέδιο με τα λάστιχα ήταν του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, του Γιαννόπουλου, αλλά το επωμίστηκα εγώ», υπογράμμισε ο Στέφανος Τζουμάκας.

Δεν είναι λίγοι από τους σημερινούς πρωταγωνιστές των μπλόκων είχαν βρεθεί ως νέοι αγρότες, ή παρέα με τους γονείς τους, στα μπλόκα του 1996. Ο Γιάννης Κουκούτσης προσθέτει ότι «είναι σχεδόν τα ίδια, μπορεί και λίγο μεγαλύτερα». Ο Κωνσταντίνος Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, αναφέρει πως: «Είμαστε σίγουρα περισσότεροι φέτος».

Τα μπλόκα από εδώ και πέρα

Τα μπλόκα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής θα παραμείνουν, όπως όλα δείχνουν και τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, όπως έχουν αναφέρει αγρότες και κτηνοτρόφοι μιλώντας στο «Βήμα», σκοπός τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν το επιβατικό κοινό που θα θέλει να ταξιδέψει. Ήδη από πριν το τέλος της σύσκεψης στις Σέρρες, την Πέμπτη, είχε γίνει γνωστό ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους, αλλά θα «κάνανε στην άκρη», για να διέρχεται ο κόσμος.

Αναλυτικότερα, το Σαββατοκύριακο οι Εθνικές Οδοί αναμένεται να ανοίξουν, καθώς και τα διόδια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» οι εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα παραγωγής σκοπεύουν να σηκώσουν και τις μπάρες, ώστε όσοι περνάνε να μη χρειάζεται να πληρώνουν. Ταυτόχρονα όμως, ο αγώνας των αγροτών θα κλιμακωθεί, αφού σχεδιάζουν να «κλείσουν» και τους παρακαμπτήριους δρόμους για τα εμπορικά οχήματα.

Τη Δευτέρα θα υπάρξουν διασκέψεις εντός των μπλόκων, για το πώς θα κινηθούν σε τοπικό επίπεδο, αλλά και πώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, προκειμένου να πιέσουν περισσότερο την κυβέρνηση να προχωρήσει σε εκπλήρωση των αιτημάτων τους.

Συσκέψεις εντός του κάθε μπλόκου χωριστά είναι πυρετώδεις, καθώς υπάρχουν πολλές προτάσεις που «έχουν πέσει στο τραπέζι». Υπάρχουν σκέψεις για έναν «γενικό αποκλεισμό σε λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια», αλλά και «να πετάξουν κοπριά, σανό και ψόφια ζώα έξω από γραφεία βουλευτών, ακόμη και στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη».

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας, τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες.

Το επόμενο διάστημα, αναμένεται να υπάρχουν έντονες κινητοποιήσεις, αλλά και διευκόλυνση προς τους πολίτες.