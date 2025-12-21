Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί… καίει και στο Κόπα Αφρικα! Ο «κίλερ» του Ολυμπιακού μπήκε αλλαγή στο ματς του Μαρόκο με τις Κομόρες και λίγα λεπτά αργότερα «πυροβόλησε».

Το γκολ μάλιστα, δεν ήταν… ότι κι ότι. Ηταν ένα επικό ψαλίδι, από αυτά που ξέρουμε πως «έχει» στη φαρέτρα του.

Το Μαρόκο νίκησε 2-0 και ο Ελ Καμπί ξεκίνησε ιδανικά στη διοργάνωση.

Το 16ο γκολ του Ελ Κααμπί τη φετινή σεζόν

Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να είχε ο διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος βοήθησε την εθνική ομάδα της χώρας του να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα της. Για την φετινή αγωνιστική σεζόν ήταν το 16ο γκολ του καθώς έχει βάλει 12 στο πρωτάθλημα με τους ερυθρόλευκους, ένας στο κύπελλο και δύο στο Champions League.