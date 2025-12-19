Αφουγκράζονται οι διαδηλωτές στα μπλόκα την ανησυχία πολιτών που έχουν προγραμματίσει – ενδεχομένως καιρό πριν – ολιγοήμερες διακοπές τις ημέρες των Χριστουγέννων και στην παραίνεση του πρωθυπουργού να συλλογιστούν τη χρονική συγκυρία, απαντούν με ανοιχτούς δρόμους, τραβώντας στην άκρη τα αγροτικά μηχανήματα.

Το κρίσιμο διάστημα

Σύμφωνα λοιπόν με τις διαβεβαιώσεις των αγροτών, από την Τρίτη, οπότε κλείνουν και τα σχολεία, τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Το άνοιγμα των δρόμων θα εξεταστεί εκ νέου για την Πρωτοχρονιά. Αυτό δε σημαίνει ότι οι δρόμοι θα ανοίξουν πλήρως σε όλα τα σημεία, ωστόσο θα είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σε περιοχές με μεγαλύτερο οδικό πλάτος, όπως στα Μάλγαρα, υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν σχεδόν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Αντίθετα, σε μπλόκα με μεγάλη συγκέντρωση τρακτέρ, όπως στη Νίκαια ή σε περιοχές της Καρδίτσας, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσες λωρίδες θα παραμείνουν ανοικτές.

Το πρόγραμμα σήμερα και το Σ/Κ

Για σήμερα Παρασκευή πάντως, έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση συμβολικών αποκλεισμών σε παρακαμπτήριες οδούς, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αυτόνομα, ανάλογα με τη δυναμική και τις δυνατότητές του. Σε ορισμένες περιοχές, οι αποκλεισμοί ενδέχεται να είναι περιορισμένοι ή και να μη γίνουν καθόλου.

Η κορύφωση των κινητοποιήσεων ξεκινά από τις δύο μετά το μεσημέρι, όταν και δρομολογείται πανελλαδικός αποκλεισμός του εθνικού οδικού δικτύου και των παρακαμπτήριων, ανάλογα με τη δυναμική που θα έχει το κάθε μπλόκο. Από το πρωί ωστόσο και μέχρι το μεσημέρι, η διέλευση από τα μπλόκα είναι ελεύθερη για όσους κατευθύνονται στη Λάρισα, με αφορμή και το δικαστήριο για τα Τέμπη.

Aπό τα Μάλγαρα, όπου είναι ένα από τα πιο μεγάλα μπλόκα, η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews λέει ότι οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο του μπλόκου στον κόμβο της Θέρμης, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. «Όσοι θέλουν να φτάσουν κανονικά μέχρι τις 14:00 στη Λάρισα μπορούν, για να πάνε στη δίκη των Τεμπών», διευκρινίζουν, ενώ όπως είπε από τις 14:00 σήμερα μέχρι την Τρίτη θα μείνει κλειστό και το ρεύμα για Θεσσαλονίκη.

Στο Ωραιόκαστρο και σε άλλα μπλόκα, οι διοργανωτές των μπλόκων διαμηνύουν πως το Σαββατοκύριακο, για κάποιες ώρες θα ανοίξουν τα διόδια.

Καταγγελίες για τον ρόλο της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αναφορές πως παρότι οι αγρότες έχουν ανοιχτούς τους δρόμους, η αστυνομία παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων. Απαντώντας από τη συχνότητα του Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε:

«Από τις εικόνες που βλέπουμε φαίνεται ξεκάθαρα ποιος κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία αναγκάζεται να κάνει παρακάμψεις. Η αστυνομία εκτρέπει τα οχήματα, γιατί σε κάποια σημεία υπάρχουν και πεζοί αγρότες και δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο ούτε τους ίδιους τους ανθρώπους ούτε και τους οδηγούς. Σε όλα τα σημεία των μπλόκων θα υπάρχει αστυνομία και σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των αγροτών ανάλογα με το πώς θα συγκεντρωθούν οι άνθρωποι στα σημεία αυτά. Η έξοδος για τα Χριστούγεννα ξεκινά από αύριο, αλλά και από σήμερα».

Τι γίνεται στο μπλόκο της Νίκαιας

Στις δύο μετά το μεσημέρι σήμερα θα συνεδριάσουν, στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους, δηλαδή το να κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς, όπως η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου, καθώς, από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία, σε όλη αυτή τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Αυτό θα γίνει πιθανότατα για τρεις ώρες, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00.

Για το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες σχεδιάζουν νέα μορφή κινητοποίησης, με μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα ζητήσουν να σηκωθούν οι μπάρες, ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων.

Η εικόνα στα τελωνεία

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας, τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Σε οκτάωρο αποκλεισμό, έως τις 20.00, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Από τις 16.00 και για τρεις ώρες θα διατηρούν κλειστές και τις παρακαμπτήριες οδούς, που χρησιμοποιούνται από τα επιβατικά οχήματα. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, ενώ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου.

Σε 10ωρο αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου, προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Παράλληλα, σε γενική συνέλευση που αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας, θα καθορίσουν και τις ώρες, κατά τις οποίες, θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα. Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού παρακολουθείται η κατάσταση και, εφόσον αυτή επιδεινωθεί και σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά, θα ανοίγει προσωρινά ο δρόμος ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Οι κινητοποιήσεις στη Δυτική Μακεδονία

Σε δίωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 14.00 για όλα τα φορτηγά, ενώ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα κλείσουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους. Παράλληλα, αποφάσισαν τα πλευρικά διόδια να παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται ελεύθερα χωρίς καταβολή διοδίων.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών, κατά τις ώρες του αποκλεισμού, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς από αγρότες αλλά και εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδαίας και τη Νότια Λεκάνη Βεγορίτιδας, καθώς και από τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Αμυνταίου, προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ. Στη σημερινή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και ιδιοκτήτες ταξί με τα οχήματά τους.

Λόγω των πανελλαδικών κινητοποιήσεων, οι οδικές μετακινήσεις θα γίνονται είτε από τις εθνικές οδούς, κατά τόπους, είτε από παρακαμπτηρίους, αλλά με καθυστερήσεις, καθώς η αυξημένη εορταστική κίνηση, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς, θα επιβαρύνει τον χρόνο ταξιδιού και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.