Οι αγρότες δεν φαίνεται να λυγίζουν παρά τις πιέσεις της Κυβέρνησης. Αντίθετα, προχωρούν σε κινήσεις ενίσχυσης των μπλόκων τους και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι τέλους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεσημέρι τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκαν προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου.

Παράλληλα με μία κίνηση αιφνιδιασμού προχώρησαν στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου. Αυτές οι κινήσεις δημιούργησαν ουρές χιλιομέτρων με την τροχαία να επεμβαίνει και να προχωρά σε έκτακτα μέτρα.

Το απόγευμα της Παρασκευής οι αγρότες από την Εύβοια προχώρησαν στον αποκλεισμό της γέφυρας στην Χαλκίδα. Με αυτή την κίνηση θέλουν να αποκόψουν τη σύνδεση με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αναφορές πως παρότι οι αγρότες έχουν ανοιχτούς τους δρόμους, η αστυνομία παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων. Απαντώντας από τη συχνότητα του Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε: «Από τις εικόνες που βλέπουμε φαίνεται ξεκάθαρα ποιος κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία αναγκάζεται να κάνει παρακάμψεις. Η αστυνομία εκτρέπει τα οχήματα, γιατί σε κάποια σημεία υπάρχουν και πεζοί αγρότες και δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο ούτε τους ίδιους τους ανθρώπους ούτε και τους οδηγούς.

Σε όλα τα σημεία των μπλόκων θα υπάρχει αστυνομία και σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των αγροτών ανάλογα με το πώς θα συγκεντρωθούν οι άνθρωποι στα σημεία αυτά. Η έξοδος για τα Χριστούγεννα ξεκινά από αύριο, αλλά και από σήμερα».

Πώς θα κινηθούν οι κινητοποιήσεις

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Για αυτό θα συνεχίσουν να κλείνουν το δρόμο για αρκετές ώρες καθημερινά.

Ωστόσο, οι διοργανωτές των μπλόκων διαμηνύουν πως τις γιορτές η διέλευση θα είναι ελεύθερη. Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και από την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έως Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα λοιπόν με τις διαβεβαιώσεις των αγροτών, από την Τρίτη, οπότε κλείνουν και τα σχολεία, τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Το άνοιγμα των δρόμων θα εξεταστεί εκ νέου για την Πρωτοχρονιά. Αυτό δε σημαίνει ότι οι δρόμοι θα ανοίξουν πλήρως σε όλα τα σημεία, ωστόσο θα είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων.

Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση με την οποία οι αγρότες θέλουν να δείξουν ότι εκείνοι ανοίγουν τον δρόμο, αλλά η αδιαλλαξία της Κυβέρνησης τον κρατά κλειστό.