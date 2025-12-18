Την ανάγκη να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας και για τη συνεπή τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ, υπογράμμισε σε δηλώσεις του κατά την άφιξη του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και είναι διατεθειμένη να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να διασφαλίσει τη χρηματοδοτική της σταθερότητα, ώστε η χώρα να παραμείνει ασφαλής και να συνεχίσει να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή. Παράλληλα, επισήμανε ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά θωρακισμένη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον τρόπο αξιοποίησης των πόρων για εξοπλισμούς όσο και τις ιδιαίτερες εθνικές προτεραιότητες των κρατών-μελών.

Βασικό θέμα συζήτησης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο της συνόδου, θα τεθεί επίσης επί τάπητος το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διαπραγμάτευσης που, όπως εκτίμησε ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη σαφή στήριξη της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, με στόχο τη διασφάλιση επαρκών πόρων που θα συνεχίσουν να βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και να στηρίζουν έμπρακτα τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Κλείνοντας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι «η καρδιά της Ελλάδας χτυπά αυτή τη στιγμή λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στο ναυπηγείο του Λοριάν», όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, τη φρεγάτα «Κίμων». Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας, καθώς η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί απτή απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται σε μια νέα εποχή, με σύγχρονα μέσα και με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Ελλάδα στηρίζει το δάνειο επανορθώσεων

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το ουσιαστικό ζητούμενο είναι να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει ξεκάθαρα την επιλογή ενός δανείου επανορθώσεων. Πρόσθεσε, τέλος, πως έχει ήδη υπάρξει πολιτική κινητοποίηση και σχετική δήλωση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εκφράζοντας τη συμφωνία του με την άποψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς μια λύση που να είναι νομικά ορθή και να καλύπτει ουσιαστικά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας.