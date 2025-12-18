Λίγες ώρες απομένουν για να δοθούν στη δημοσιότητα όλοι οι φάκελοι για την υπόθεση Έπσταϊν, που έχει στην κατοχή του το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε εφαρμογή του νόμου που ψήφισε το αμερικανικό Κογκρέσο. Η σχετική προθεσμία του ενός μηνός λήγει αύριο Παρασκευή, όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έλθουν στο φως όλα τα ντοκουμέντα της πολύκροτης υπόθεσης, που θα μπορούσαν να «κάψουν» πλούσιους και διάσημους πρώην φίλους του Τζέφρι Έπσταϊν. Καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα και σωματεμπορία ανηλίκων, ο Έπσταϊν πέθανε στο κελί του, το 2019, παίρνοντας μαζί του στον άλλο κόσμο μυστικά για προέδρους, πρίγκιπες και μεγιστάνες.

Οι εικασίες για ροζ φωτογραφίες και βίντεο παραμένουν εικασίες. Είναι μάλλον απίθανο, ακόμα και αν υπάρχουν κάπου τέτοια στοιχεία, να έρθουν τώρα στο φως της δημοσιότητας. Ίσως αποκαλυφθούν όμως παλαιές μαρτυρικές καταθέσεις, που είχαν «θαφτεί» στη συνέχεια, με διακανονισμούς μεταξύ των θυμάτων και του επιχειρηματία, ο οποίος λέγεται ότι εκβίασε και πλήρωσε αδρά για να εξασφαλίσει τη σιωπή τους.

Ποια ντοκουμέντα αποκαλύπτονται

Ο νόμος που αναγκάστηκε να υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ στις 19 Νοεμβρίου- κάνοντας στροφή 360 μοιρών, υπό τη λαϊκή κατακραυγή- έθεσε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα στην υπουργό Δικαιοσύνης Πάμ Μπόντι, για να εξετάσει και να αποχαρακτηρίσει όλο το υλικό της έρευνας για τον Έπσταϊν: των καταθέσεών του ίδιου και άλλων εμπλεκόμενων σε εισαγγελικές έρευνες, καθώς και όλων των συμφωνιών ή διακανονισμών για την παροχή ασυλίας σε συνεργάτες του ή σε άλλα άτομα που γνώριζαν ή εμπλέκονταν στο δίκτυο σωματεμπορίας. Στο διάστημα που μεσολάβησε, σε εφαρμογή του νόμου, ομοσπονδιακοί δικαστές στη Νέα Υόρκη και στη Φλόριντα διέταξαν να αποσφραγιστούν τα πρακτικά σχετικών υποθέσεων.

Περισσότερα από 100.000 έγγραφα, καθώς και φωτογραφίες που έχουν ληφθεί στις επαύλεις του Έπσταϊν, αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα. Τα ντοκουμέντα προέρχονται, τόσο από δικαστικές υποθέσεις όσο και από τη χωριστή έρευνα που διεξάγει το Κογκρέσο, τους τελευταίους μήνες. Κανένα αρχείο δεν πρέπει να παραμείνει σφραγισμένο ή να λογοκριθεί αποσπασματικά, με την επίκληση πολιτικής ευαισθησίας απέναντι σε οποιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο, σε δημόσιο πρόσωπο ή σε ξένο επίσημο, αναφέρεται χαρακτηριστικά στον νόμο.

Τα «παραθυράκια» του νόμου

Όμως, ο ίδιος νόμος αφήνει κάποια «παραθυράκια», ώστε να παραμείνουν απόρρητα κάποια ντοκουμέντα, υπό προϋποθέσεις. Η υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να παρακρατήσει έγγραφα ή να διαγράψει κάποια τμήματά τους, εφόσον αυτά «θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν μια εν εξελίξει ομοσπονδιακή έρευνα, με την προϋπόθεση ότι αυτή η παρακράτηση θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και προσωρινή». Επίσης, η υπουργός Δικαιοσύνης θα μπορούσε να μη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες που αποτυπώνουν θάνατο ή κακοποίηση, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία θα οδηγούσε στην αναγνώριση των θυμάτων και θα τα εξέθετε σε κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διατήρηση απόρρητου στοιχείου απαιτείται έγγραφη αιτιολόγηση, που θα καταχωρηθεί σε ειδικό αρχείο και θα υποβληθεί στο Κογκρέσο εντός 15 ημερών.

Ο παράγων «Γκιλέιν Μάξγουελ»

Αμερικανοί αναλυτές θεωρούν πιθανό αυτά τα «παραθυράκια» να σχετίζονται με μια «διαπραγμάτευση» μεταξύ στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γκιλέιν Μάξγουελ, της φίλης του Έπσταϊν, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, για συνέργεια στη σωματεμπορία ανηλίκων. Οι δικηγόροι της Μάξγουελ λένε ότι η πελάτισσά τους σκοπεύει να προσφύγει δικαστικά κατά της κράτησης της και να ζητήσει τη διεξαγωγή νέας δίκης, οπότε η δημοσιοποίηση στοιχείων θα δημιουργούσε προκατάληψη και θα παραβίαζε το δικαίωμά της για δίκαιη δίκη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μάξγουελ έχει πετύχει ήδη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, απειλεί όμως ότι δε θα κρατήσει άλλο κλειστό το στόμα της. Παραμένει άγνωστο αν η Γκιλέιν Μάξγουελ κρατά στα χέρια της ατζέντες του Έπσταϊν, φωτογραφικό ή άλλο υλικό, πέρα από τις μη επιλήψιμες φωτογραφίες πολιτικών και επιχειρηματιών, που έχουν έλθει μέχρι σήμερα στο φως της δημοσιότητας.

Η αντεπίθεση Τραμπ

Πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ κατηγορούν τον πρόεδρο για απόπειρα συγκάλυψης των δικών του σχέσεων με τον Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στα εγκλήματα του Έπσταϊν και επιμένει ότι είχε διακόψει τις σχέσεις μαζί του πριν από πολλά χρόνια, όταν κατάλαβε ότι επρόκειτο για «κάθαρμα». Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε τον περασμένο Νοέμβριο ότι θα ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει έρευνα για τις σχέσεις του Μπιλ Κλίντον και άλλων πολιτικών του Δημοκρατικού Κόμματος με τον Έπσταϊν. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει ο ίδιος, σε αντίθεση με τους αντιπάλους του που έχουν πολλούς σκελετούς στα ντουλάπια τους.