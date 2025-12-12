Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, τα οποία δημιουργούν ερωτηματικά για τις σχέσεις του πρώην χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα εναντίον γυναικών και ανηλίκων, με πολλούς από τους ισχυρούς άνδρες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι φωτογραφίες, προσφέρουν μια σπάνια ματιά στην εγγύτητα του Έπσταϊων με αρκετές προσωπικότητες της αμερικανικής ελίτ, μεταξύ των οποίων ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, γνωστός πλέον ως Άντριου Μάουνμπάτεν- Ουίνδσορ και ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ και ιεροκήρυκας της ακροδεξιάς ρητορικής στις ΗΠΑ Στιβ Μπάνον. H WSJ φιλοξενεί δημοσίευμα με κάποιες από αυτές. Μεταξύ όσων εμφανίζονται στις φωτογραφίες είναι και ο διάσημος σκηνοθέτης Γούντι Άλεν. Μια φωτό αναμένεται να προκαλέσει πονοκέφαλο στον πρόεδρο των ΗΠΑ καθώς σε αυτό απεικονίζεται ένα μπολ με προφυλακτικά με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ που σύμφωνα με την πινακίδα κόστιζαν 4,5 δολάρια η μια συσκευασία η οποία είχε τη λεζάντα τυπωμένη «Είμαι τεράααστιος».

House Oversight Committee have just released new photos from the Epstein Estate. We are so cooked. pic.twitter.com/QnjeqGLbje — WF (@WhaleFUD) December 12, 2025

Πρόκειται για 19 φωτογραφίες από ένα σύνολο 95000 φωτογραφιών που έχουν λάβει από τα αρχεία του Έπσταϊν. Σε μια εξ αυτών εμφανίζεται ο νυν πρόεδρος περιτριγυρισμένος από νεαρές γυναίκες που φορούν στο λαιμό τους κολιέ από λουλούδια, μια φωτογραφία του Τραμπ σε ένα αεροπλάνο με μια γυναίκα -με πρόσωπο κρυμμένο να κάθεται δίπλα του-, και μια άλλη στην οποία εμφανίζεται ο Μπάνον να κάθεται απέναντι από τον Έπσταϊν σε ένα γραφείο και να συζητούν. Όπως σημειώνουν αρκετοί πάντως το γεγονός ότι κάποιος είναι σε φωτογραφίες του αρχείου Έπσταϊν δεν σημαίνει ότι είχε εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες.