Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς ανακοίνωσε ότι παραιτείται από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ ζήτησε έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την δημοσίευση από το Κογκρέσο των εγγράφων για τον Τζέφρι Έπσταϊν, από τα οποία προκύπτει ότι ο Σάμερς διατηρούσε στενή σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, παρά την αποκάλυψη της δράσης του, αλλά και την καταδίκη του. Ο Σάμερς, πρώην πρόεδρος και του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από όλες τις δημόσιες υποχρεώσεις του, προσθέτοντας πως η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να του επιτρέψει «να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη και να αποκαταστήσει σχέσεις με τους κοντινούς του ανθρώπους».

Ο Σάμερς έχει δεχτεί έντονη κριτική μετά τη δημοσιοποίηση από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κομματιών από την αλληλογραφία του με τον Έπσταϊν. Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου ο Σάμερς παραμένει καθηγητής, θα ξεκινήσει νέα έρευνα για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα emails, ανέφερε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα τον Σάμερς.

Ανακοίνωση κι από την OpenAI

«Ο Λάρι αποφάσισε να παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της OpenAI και σεβόμαστε την απόφασή του. Εκτιμούμε την συνεισφορά του και την οπτική που έφερε στο Συμβούλιο», ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI σε ανακοίνωσή του. Η κίνηση, που αποκαλύφθηκε αρχικά από το Axios, έρχεται μία ημέρα αφότου το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο ψήφισε υπέρ της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης των φακέλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον Έπσταϊν — μια εξέλιξη που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσε πολύ καιρό να αποτρέψει, μέχρι να αλλάξει στάση τις τελευταίες ημέρες, όταν είδε ότι η παράκαμψη της άρνησης του ήταν αναπόφευκτη.

Οι κινήσεις Τραμπ

Ο Τραμπ μεταξύ άλλων έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις σχέσεις του Σάμερς και άλλων γνωστών Δημοκρατικών με τον Έπσταϊν, καθώς προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του σχέση με τον καταδικασμένο χρηματιστή. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν συνδέεται με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν. Το σκάνδαλο Έπσταϊν αποτελεί πολιτικό αγκάθι για τον Τραμπ εδώ και μήνες, εν μέρει επειδή ο ίδιος είχε ενισχύσει θεωρίες συνωμοσίας για τον Έπσταϊν μεταξύ των υποστηρικτών του. Είναι μάλιστα ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη μείωση της δημοτικότητάς του, η οποία έπεσε σε νέο χαμηλό 38% στη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos αυτή την εβδομάδα. Μόλις το 20% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε το ζήτημα.

Πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ πιστεύουν ότι η κυβέρνησή του έχει συγκαλύψει τις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρές προσωπικότητες και έχει αποκρύψει λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό του σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, ο οποίος κρίθηκε αυτοκτονία.

Ο Σάμερς, υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών υπό τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και ως διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου υπό τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI μπήκε στα τέλη του 2023, μετά τη σύντομη απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν.