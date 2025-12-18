Στις δύο κρίσιμες συναντήσεις με τον Ευάγγελο Σημανδράκο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του ‘23 αναφέρθηκε ο Γιάννης Μπρατάκος κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μπρατάκος, εξήγησε ότι η συνάντηση στο Μαξίμου με τον κ. Σημανδράκο πραγματοποιήθηκε μετά από επιστολή που απέστειλε ο ίδιος για την κακή σχέση που είχε με τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Σύμφωνα με τον κ. Μπρατάκο, ο κ. Σημανδράκος, ζήτησε συνάντηση και τον ενημέρωσε για τη δυσλειτουργική σχέση με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη. Όπως είπε, η συνάντηση εκείνη αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το κακό κλίμα μεταξύ των δύο υπουργών.

Όπως είπε παράλληλα, είχε ενημερωθεί για τα περισσότερα από 9 χιλιάδες ΑΦΜ που δεν πληρούσαν όρους επιλεξιμότητας, και το είχαν αφήσει στην κρίση του κ. Σημανδράκου. Όπως είπε, και ο πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί από τον ίδιο τον κύριο Μπρατάκο. Όπως κατέθεσε στην επιτροπή «ενημέρωσα τον πρωθυπουργό πριν τη σύσκεψη για το περιεχόμενο της. Ότι έλαβα αυτή την επιστολή, θα κάνω μια συνάντηση μαζί του», και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού ενημερώθηκε για τα περίπου 9 χιλιάδες ΑΦΜ είπε ότι «μου είπε κάνε τη συνάντηση μαζί του, και ό, τι προβλέπει η νομιμότητα».

Όσον αφορά για το κακό κλίμα μεταξύ του Βαγγέλη Σημανδράκου και του πολιτικού του προϊστάμενου, ο κ. Μπρατάκος σχολίασε ότι «δεν είναι δουλειά μου να βάζω πιπέρι σε υπουργό που μιλάει σε αψύ τόνο». Όμως, σημείωσε σε άλλο σημείο ότι και οι ενστάσεις του Λευτέρη Αυγενάκη στηρίζονταν σε κάποια θέματα. Όπως είπε γνώριζε από τον τότε υπουργό, ότι υπήρχαν μια σειρά προβλημάτων που ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης, θεωρούσε οότι υπήρχαν και τα κατέθεσε στην εξεταστική όταν είχε κληθεί. Αναφέρθηκε σε μια καθυστέρηση σε αποστολή εγγράφων όπου και χρειάστηκε να εμπλακεί και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες για να προχωρήσει. «Ήταν ένας μεγάλος κίνδυνος», είπε ο κ. Μπρατάκος.