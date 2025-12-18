Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτει αυτή την ώρα ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε στην εποχή που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, στο σκέλος που τον αφορά, όταν παρενέβη, μετά τις αντιπαραθέσεις του Λευτέρη Αυγενάκη και του Βαγγέλη Σημανδράκου.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι η οργανωτική και λειτουργική κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί διαχρονική παθογένεια της δημόσιας διοίκησης, με ρίζες στο παρελθόν, η οποία επί σειρά ετών δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και δυστυχώς επέτρεψε σε ορισμένους να την εκμεταλλευτούν.

Απαντώντας στην ερώτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, για τη διένεξη Αυγενάκη – Σημανδράκου, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «όλοι συμφωνήσαμε ότι όταν υπάρχει διένεξη επικεφαλής οργανισμού με υπουργό ή θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας με τον υπουργό ή θα πρέπει να παραιτηθεί ένας από τους δύο».

Για το αν ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός, ο κ. Παπασταύρου είπε «εγώ όχι, αλλά τον ενημέρωσε ο κ. Μπρατάκος. Μου είπε ο κ. Μπρατάκος ότι ενημέρωσε και για επιστολή που είχε λάβει και ότι η σχέση είχε διαραγεί και ότι η κατεύθυνση ήταν να τηρηθεί η νομιμότητα. Εγώ έχω δύο συναντήσεις 6 Νοεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου».

«Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καλά στο κομμάτι των αγροτικών πληρωμών»

Απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη από το ΠαΣοΚ, παραδέχθηκε σε ένα σημείο πως «η κυβέρνηση δεν κατάφερε, δεν πετυχε να κάνει τη δουλειά της καλά στο κομμάτι των αγροτικών πληρωμών». Ειδικότερα για τον κ. Σημανδράκο, είπε ότι για τις πληρωμές εκείνης της χρονιάς, έγιναν με τον σωστό τρόπο, όπως έκρινε ο κύριος Σημανδράκος. «Του δόθηκε η κατεύθυνση να πράξει όπως πρέπει. Αυτό είναι το κυρίαρχο, αυτό έχει σημασία ότι η χώρα μας έκανε τις πληρωμές».

Απαντώντας στον κ. Φωτόπουλο από την Ελληνική Λύση, είπε ότι όταν ενημερώθηκαν για τα 9.500 ΑΦΜ από τον κ. Σημανδράκο, ο οποίος είχε πει ότι δεν τηρούν τη νομιμότητα, η οδηγία προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «κάνε αυτό που πρέπει».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στη συνεργασία των κομμάτων «για τη μέγιστη συναίνεση», ενώ, όπως είπε, «οι αγρότες είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».