Στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος στην μακροσκελή εισαγωγική του τοποθέτηση αρνήθηκε κάθε ανάμειξη επιτιθέμενος και κατά της αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για fake news.

Επιχείρησε να διαψεύσει ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο για επισυνδέσεις ή περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να έχει σχετική πληροφόρηση και ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Μπουκώρος τον έχει κατονομάσει ποτέ. Αναφέρθηκε και στις δημόσιες διαψεύσεις των βουλευτών Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη, για το αν είχε τακτική ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Τσιάρα, ο κ. Μυλωνάκης απάντησε θετικά λέγοντας ότι είχαν καταλήξει ότι για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ «καταληξαμε ότι μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί ήταν η μεταφορά στην ΑΑΔΕ».

Για τον Γρηγόρη Βάρρα, ο Γιώργος Μυλωνάκης είπε ότι δεν είναι σύμβουλος του πρωθυπουργού αλλά, υπάλ

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Δεν είμαι σύμβουλος του πρωθυπουργού αλλά, υπάλληλος

ληλος. «Δεν είναι υποτίμηση, είναι νομικός χαρακτηρισμός», δήλωσε μετά από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αρνήθηκε ότι είχε συνάντηση με τον Γρηγόρη Βάρρα, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση μας από το 2019 έχει προσπαθήσει πολύ όλο αυτό το πράγμα να εξυγιανθεί. Ο Οργανισμός ήταν εξαρτημένος σχεδόν απόλυτα. Μπορείτε να ρωτήσετε συναδέλφους σας στον παρελθόν. Ήσασταν και σεις στο υπουργείο. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να τερματιστεί».

Για το σχόλιο του ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, η κ. Αποστολάκη ζήτησε εξηγήσεις λέγοντας ότι στο ενημερωτικό σημείωμα που του είχε ετοιμάσει και παραδώσει ο κ. Βάρρας για την ενημέρωση του Οργανισμού, είπε πως « ο κ. Βάρρας στο σημείωμά του αναφέρεται σε πολιτικές ευθύνες»…

Όσον αφορά τις αναφορές του Μάριου Σαλμά, ο κ. Μυλωνάκης υποστήριξε ότι ανασκεύασε τα όσα είχε πει εις βάρος του, λέγοντας ταυτόχρονα, ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν βάλει στο στόμα του Χρήστου Μπουκώρου λόγια που όπως είπε, δεν έχει πει ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η κυβερνητική πηγή που επικαλείται ότι γνώριζε για την κατάσταση.

Όπως είπε η κ. Αποστολάκη, «η κυβέρνησή σας ελέγχεται για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τώρα με τον κκ. Μπουκώρο, έχει προστεθεί ένας τεράστιος λεκές. Βγαίνει ένας βουλευτή σας και μιλάει για κυβερνητική πηγή…ποια είναι;». «Κάνατε μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο υποθέσεις», απάντησε ο κ. Μυλωνάκης λέγοντας ότι «ο κ. Μπουκώρος είπε, δεν είπε αυτό που είπατε εσείς. Ενημερώθηκε για μια δικογραφία του. Δεν ελέγχεται το Μαξίμου, πάντως.

«Διαχρονική και διακομματική παθογένεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Νωρίτερα, απαντώντας στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, για το αν υπάρχει ή όχι σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης είπε «είναι μια διαχρονική και διακομματική παθογένεια. Αν κάναμε αυτοκριτική, με τον ένα ή άλλο τρόπο οικοδομήθηκε ένα σύστημα που ορισμένοι επιτήδειοι όχι τόσο λίγοι, αξιοποιώντας τρύπες σε υπηρεσίες κατάφεραν να κλέβουν το μέλλον των καλλιεργητων. Προφανώς υπάρχει οσμή οικονομικού σκανδάλου. Όχι πολιτικό σκάνδαλο για πολιτικούς στόχους».

Για το ενημερωτικό σημείωμα από τον Γρηγόρη Βάρρα, επέμεινε ότι το έλαβε μέσω WhatsApp, «μία μέρα πριν είχαμε ανακοινώσει την μεταφορά σε ΑΑΔΕ. Θεώρησα σκόπιμο να μου ετοιμάσει ένα σημείωμα για δική μου αποκλειστική χρήση να ενημερωθώ. Έχω την κακιά συνήθεια όταν δεν γνωρίζω κάτι να ζητάω σημειώματα».

Ο κ. Μυλωνάκης ρωτήθηκε αν απέλυσε τον κύριο Σαλάτα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει αρμοδιότητα να ζητάει παραιτήσεις και την είχε ζητήσει ο Κώστας Τσιάρας. Όμως είπε για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ πως είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία αναφορικά με μια ανακοίνωση που είχε εξεδώσει και άφηνε κάποιες υπόνοιες. «Όταν επικοινώνησα μαζί του τηλεφωνικά, δεν μπορώ να θυμάμαι πόσο κράτησε. Σίγουρα πολλή σύντομη. Είπα αυτό που είπα και σε εσάς. Δεν μπορεί να έχει κανείς γνώση των πραγματικών περιστατικών. Από την στιγμή που είναι διοικητικός φορέας έχει υποχρέωση να μην ανταλλάσσει αυτού του είδους τις ανακοινώσεις. Αυτό το είπα από θέση αρχής. Δεν ήταν μομφή. Ο άνθρωπος ήταν σοβαρός. Πολύ σημαντική δουλειά. Ο Υπουργός το έκρινε σκόπιμο» σημείωσε.