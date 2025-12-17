Ακόμα ένα παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από challenge. Το συμβάν έγινε στο Αγρίνιο και σύμφωνα με το agrinionews ένας 9χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αντιψυχωσικού φαρμάκου.

Ένας συνομήλικος του 9χρονου φέρεται να τον προκάλεσε να πάρει το φάρμακο. Εκείνος το έκανε και το αποτέλεσμα ήταν να καταλήξει στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή του 9χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξη και Εξιχνίαση Εγκλημάτων η οποία και συνέλαβε τη μητέρα του 9χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (του γιου της) και πρόκληση σωματικής βλάβης (με θύμα εννιάχρονο).