Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Ραφήνας, Ευαγγελία Παππά, απευθύνοντας έκκληση αλληλεγγύης προς την τοπική κοινωνία κι όχι μόνο για τη στήριξη μιας οικογένειας που δοκιμάζεται σκληρά.

Το ΒΗΜΑ «γνώρισε» το 1ο ΓΕΛ Ραφήνας κατά τη διάρκεια του 1ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων, όπου και απέσπασε το 1ο Βραβείο Καλύτερης Σχολικής Εφημερίδας

Όπως αναφέρει η πρόεδρος, μαθητής του σχολείου δίνει αυτή τη στιγμή μια δύσκολη μάχη, καθώς διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ακολουθώντας εντατική θεραπεία.

Η κατάσταση της οικογένειας είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι γονείς, λόγω της σοβαρότητας της υγείας του παιδιού, έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την εργασία τους, προκειμένου να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του. Παράλληλα, στην οικογένεια υπάρχουν δύο ακόμη μικρότερα παιδιά, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις καθημερινές ανάγκες και τα έξοδα διαβίωσης.

Μέσω της ανάρτησης γίνεται γνωστό ότι έχει δημιουργηθεί τραπεζικός λογαριασμός για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει οικονομικά, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Ραφήνας αναλαμβάνει τη συγκέντρωση χρημάτων.

Η σχολική κοινότητα του 1ου Λυκείου Ραφήνας απευθύνει κάλεσμα σε όλους να σταθούν στο πλευρό του μικρού μαθητή και της οικογένειάς του, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι κανείς δεν είναι μόνος του σε έναν τόσο δύσκολο αγώνα.

Alpha Bank

01401300130002340012545

Ερνάλντο Τσέλα

Β 10

Αιματολογικό

Όροφος 10

Δωμάτιο 1012

0 θετικό ομάδα αίματος